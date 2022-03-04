台積電領跌加航運撐盤　台股終場跳水197點、收在17736點

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有美系外資認為，在高利率環境下，預期股市估值將被推低，且考量亞太除日本外市場，及中國宏觀GDP表現，認為MSCI AC World升息周期負面影響恐達12-15%，因此下砍7家台灣半導體廠平均獲利預估達20%。其中，台積電雖重申「買進」評等，但目標價由1050元下修至855元，。
而今日台積電股價弱勢，早盤跌10元，一度最低來到592元，600元大關失守，終場跌7元，收在595元。其他被調降目標價的聯發科、世界先進與股王矽力跌幅更是超過4%，終場聯發科跌幅5%以上，收在1025元。世界先進跌4%、矽力則跌超過5%，來到3700元。
另外，世界先進由原先的「買進」調降至「中立」，目標價由173元下修至138元；京元電子重申「中立」評等，目標價由43.7元下修至37.5元；日月光重申「中立」評等，目標價由128元下修至107元。今日股價也偏弱，其中聯電跌1.4%，收53.4元。京元電跌0.4%、日月光跌1.4%。
而今日盤面焦點仍是航運股，成交爆大量，比重超越電子股。其中貨櫃三雄買盤強勁，長榮盤中一度漲多，來到171元，但尾盤回落，終場跌1.5元，收在159元。陽明則一度飆漲停，來到137.5元，終場漲8元，收在133元，漲幅6.4%。萬海走勢同樣震盪，盤中一度來到205元，終場收在192元平盤的位置。