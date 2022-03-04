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台積電領跌加航運撐盤　台股終場跳水197點、收在17736點

▲台北股市4日開低走低，終場跌197點，收在17736點，跌幅1%，成交金額新台幣3877億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市4日開低走低，終場跌197點，收在17736點，跌幅1%，成交金額新台幣3877億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-03-04 14:07:25｜2022-03-04 14:11:11

俄烏情勢未減，早上一度傳出烏克蘭南部、歐洲最大核電廠驚傳起火，美股四大指數昨（3）日皆墨，今（4）日亞股倒一片，日股跌幅2%以上、韓股跌1%，港股約跌2.5%、陸股跌1%上下。而台北股市今日開低走低，終場跌197點，收在17736點，跌幅1%，成交金額新台幣3877億元。權值股台積電弱勢，終場跌7元，收在595元，600元大關失守。

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台北股市今（4）日開盤跌89.39點，加權股價指數以17845.01點開出，早盤一度大跌220多點，下殺來到17710點，終場跌197點，收在17736點，跌幅1%，成交金額新台幣3877億元。

有美系外資認為，在高利率環境下，預期股市估值將被推低，且考量亞太除日本外市場，及中國宏觀GDP表現，認為MSCI AC World升息周期負面影響恐達12-15%，因此下砍7家台灣半導體廠平均獲利預估達20%。其中，台積電雖重申「買進」評等，但目標價由1050元下修至855元，。

而今日台積電股價弱勢，早盤跌10元，一度最低來到592元，600元大關失守，終場跌7元，收在595元。其他被調降目標價的聯發科、世界先進與股王矽力跌幅更是超過4%，終場聯發科跌幅5%以上，收在1025元。世界先進跌4%、矽力則跌超過5%，來到3700元。

另外，世界先進由原先的「買進」調降至「中立」，目標價由173元下修至138元；京元電子重申「中立」評等，目標價由43.7元下修至37.5元；日月光重申「中立」評等，目標價由128元下修至107元。今日股價也偏弱，其中聯電跌1.4%，收53.4元。京元電跌0.4%、日月光跌1.4%。

而今日盤面焦點仍是航運股，成交爆大量，比重超越電子股。其中貨櫃三雄買盤強勁，長榮盤中一度漲多，來到171元，但尾盤回落，終場跌1.5元，收在159元。陽明則一度飆漲停，來到137.5元，終場漲8元，收在133元，漲幅6.4%。萬海走勢同樣震盪，盤中一度來到205元，終場收在192元平盤的位置。

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