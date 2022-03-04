盧秀燕籲中央思考能源政策　綠：以氣換煤就是妳擋的！

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台中市長盧秀燕今（4日）上午呼籲中央思考能源政策問題，指出長期以來南電北送不僅風險高，國家燒更多煤、發更多電，造成空污卻解決不了缺電。
蔡其昌隨即在臉書反駁盧秀燕，他指出中火目前有3部機組歲修，即便發生興達電廠事故，總發電量才6成，結果冬天一到，整個大台中就籠罩在霾害與空污之中。他喊話盧秀燕：「過去在選舉時，最喜歡消費台中火力發電廠的盧市長，不知道現在是什麼感想？還要拿中火當政治提款機到什麼時候？」
盧秀燕堅持「一部燃煤機組換一部燃氣機組」，不同意燃媒機組除役後暫轉備用。蔡其昌說，政府提出「燃氣換燃煤」的政策，以圖改善中部地區空氣品質，卻遭台中市政府擱置，「若盧市長願意放下政治歧見，不再杯葛中火燃氣機組的興建，第1部燃氣機組將在2025年完成並投入運轉，2部燃煤機組就可除役轉為備用，之後依此類推，早日達成早一天燃氣、少一天燃煤的目標。」
民進黨立委何欣純則是貼出從高鐵台中站往外望、一片霧茫茫的畫面，感嘆空污依舊。
民進黨台中市議會黨團幹事長周永鴻也批評，盧秀燕的言論故意誤導台中市民，他指中央政府推動三接就是要改善南電北送、中電北送的問題。中火燃煤轉燃氣是為減煤改善中部空氣品質，卻不斷被盧市府阻撓。他認為，台中空氣不只沒換新，空品還不斷退步，盧秀燕透過操作能源議題，想穩固自己的政治籌碼，非常不可取。