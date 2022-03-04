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盧秀燕籲中央思考能源政策　綠：以氣換煤就是妳擋的！

▲今天中部空污全台最嚴重，從高鐵台中站往外望，一片霧茫茫。（圖／立委何欣純臉書，2022.03.04）
▲今天中部空污全台最嚴重，從高鐵台中站往外望，一片霧茫茫。（圖／立委何欣純臉書，2022.03.04）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-04 15:14:38

昨日發生全台大停電，台中市長盧秀燕今指長期以來南電北送，國家燒更多煤、發更多電，造成空污卻解決不了缺電，呼籲好好思考能源政策，但包括立法院副院長蔡其昌在內的多位綠營地方民代，卻批評她上任後拿中火當政治提款機、一再杯葛「以氣換煤」的計劃，導致燃氣機組延宕興建，是造成空污紫爆的主因。

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全台大停電，新北的林口電廠與台中火力發電廠自昨天起火力全開，過去24小時，台中到嘉義平地的空氣品質，始終在紅色警戒與橘色提醒之間；中火所在的龍井區，pm2.5更是持續紫爆，反觀興達電廠停機的高雄地區，大部份是黃燈。

▲今天下午一時的空氣品質，高雄比台北還好。（圖／環保署空氣品質監測網，2022.03.04）
▲今天下午一時的空氣品質，高雄比台北還好。（圖／環保署空氣品質監測網，2022.03.04）
台中市長盧秀燕今（4日）上午呼籲中央思考能源政策問題，指出長期以來南電北送不僅風險高，國家燒更多煤、發更多電，造成空污卻解決不了缺電。

蔡其昌隨即在臉書反駁盧秀燕，他指出中火目前有3部機組歲修，即便發生興達電廠事故，總發電量才6成，結果冬天一到，整個大台中就籠罩在霾害與空污之中。他喊話盧秀燕：「過去在選舉時，最喜歡消費台中火力發電廠的盧市長，不知道現在是什麼感想？還要拿中火當政治提款機到什麼時候？」

盧秀燕堅持「一部燃煤機組換一部燃氣機組」，不同意燃媒機組除役後暫轉備用。蔡其昌說，政府提出「燃氣換燃煤」的政策，以圖改善中部地區空氣品質，卻遭台中市政府擱置，「若盧市長願意放下政治歧見，不再杯葛中火燃氣機組的興建，第1部燃氣機組將在2025年完成並投入運轉，2部燃煤機組就可除役轉為備用，之後依此類推，早日達成早一天燃氣、少一天燃煤的目標。」

▲從台中市鬧區望向大肚山台地，幾乎看不清山的稜線。（圖／蔡其昌臉書，2022.03.04）
▲從台中市鬧區望向大肚山台地，幾乎看不清遠方建築物。（圖／蔡其昌臉書，2022.03.04）
民進黨立委何欣純則是貼出從高鐵台中站往外望、一片霧茫茫的畫面，感嘆空污依舊。

民進黨台中市議會黨團幹事長周永鴻也批評，盧秀燕的言論故意誤導台中市民，他指中央政府推動三接就是要改善南電北送、中電北送的問題。中火燃煤轉燃氣是為減煤改善中部空氣品質，卻不斷被盧市府阻撓。他認為，台中空氣不只沒換新，空品還不斷退步，盧秀燕透過操作能源議題，想穩固自己的政治籌碼，非常不可取。

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