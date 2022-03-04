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自助餐店員確診　陳其邁籲曾前往左營大偉自助餐者快篩檢

▲這次會發現這名本土病例就是透過基層診所就診時，診所醫師發現給予快篩，快篩結果確定為陽性，才立即回報左營衛生所。(圖／高市府提供)
▲這次會發現這名本土病例就是透過基層診所就診時，診所醫師發現給予快篩，快篩結果確定為陽性，才立即回報左營衛生所。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-04 19:16:24

高雄在連續七天無新增確診個案後，今（4）日新增一例本土確診案例，為左營區自助餐30多歲女店員，昨天確診目前感染源不明。市長陳其邁表示，即日起在左營區果貿籃球場設有快篩站，因個案在自助餐工作，自助餐實名制未落實，呼籲曾前往左營大偉自助餐消費者進行篩檢。

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▲高市政府公布案20832在高雄市公共場所活動史。(圖／高市府提供)
▲高市政府公布案20832在高雄市公共場所活動史。(圖／高市府提供)
高雄市這起新增確診個案為左營30多歲女性(案20832)，為自助餐店員工，沒有接觸史，昨發病，3月3日到診所快篩呈現弱陽性，到醫院採檢確診，一採Ct值31，二採Ct值20，個案於228連假曾與家人、友人到屏東、花東地區出遊，多數時間在台東，目前同行家人與友人共8人中，5人陰性、3人檢驗中，另有21人待採檢。

▲根據疫調發現案20832所工作自助餐實名制登記不大理想，市府衛生局自即日起在左營區果貿籃球場設有快篩站，呼籲曾前往左營大東自助餐消費者進行篩檢。(圖／高市府提供)
▲根據疫調發現案20832所工作自助餐實名制登記不大理想，市府衛生局自即日起在左營區果貿籃球場設有快篩站，呼籲曾前往左營大偉自助餐消費者進行篩檢。(圖／高市府提供)
陳其邁表示，高雄在結束中油、科技廠等感染鏈之後，均已超過14天，社區監測都非常穩定，從個案ct值的變化來看，認為涉及跨縣市的移動，但是也因為工作的關係，所以正積極來釐清感染源，市府衛生局在3日晚間十點接獲通知之後，就開始進行疫調工作，所以希望市民能夠給一點時間。

陳其邁坦承有「隱形傳播鏈」的存在，所以才需要對社區進行監測，這次會發現這名本土病例就是透過基層診所就診時，診所醫師發現給予快篩，快篩結果確定為陽性，才立即回報左營衛生局。

陳其邁指出，因個案在自助餐工作，該自助餐店顧客多為果貿社區老顧客來消費，根據疫調發現，實名制的登記不大理想，請市民依據所公布的足跡，若有重疊盡速採檢。並自即日起在左營區果貿籃球場設有快篩站，呼籲曾前往左營大東自助餐消費者進行篩檢。

陳其邁也宣布，高雄將從3月7日起入境檢疫，從原本的14天縮短10天，以一人一戶為原則，居家隔離同樣縮短為10天，以因應未來Omicron病毒傳播社區化、流感化、輕症化的趨勢，回歸到以不影響日常生活原則，逐步放寬相關的居家檢疫和居家隔離規定。

隨後，高市府也公布相關足跡，包含左營區大偉自助餐、高雄市餐飲業職業工會附設職業訓練中心，以及7-11

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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