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高雄+1！確診者曾過花東旅遊　感染源待釐清

▲高雄市長陳其邁說高雄市今天新增一例本土確診案例，感染源正在釐清中。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁說高雄市今天新增一例本土確診案例，感染源正在釐清中。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-03-04 15:21:15｜2022-03-04 15:28:35

連續多日+0後，高雄市今天再新增一例本土確診案例，高雄市長陳其邁說，昨日晚間10點多接獲確診通知即進行匡列疫調，新增個案20832是名自助餐的外場工作員工，在感染期間涉及跨縣市移動，曾在2月27日至3月1日到過花東旅遊，目前持續擴大匡列隔離，釐清可能的感染源中。

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衛生局簡任技正潘炤穎指出，個案20832是一名30多歲的年輕女性，去年12月18日接種過一劑BNT疫苗，根據溯源疫調，有涉及跨東部的縣市移動，3月3日感覺身體不適，出現發燒、痠痛情形就醫，醫師評估給予快篩，呈現弱陽性，經轉銜到專責醫院採檢，首次採檢CT值31，受治住院後再採檢，CT值一下子下降到20。

▲個案20832的高雄足跡史。（圖／高雄市政府提供）
▲個案20832的高雄足跡史。（圖／高雄市政府提供）
目前評估個案為新進感染，持續進行人員接觸者的匡列疫調中，高雄市也公布案20832在高雄市的足跡，2月24到26、3月2日下午兩點半到晚上八點，以及3月2、3日上午七點半都在左營區大偉自助餐，2月24、25日曾到高雄市餐飲職業工會櫃台辦手續及繳費，以及2月26日晚間七點多曾到7-11榮夏門市。

陳其邁說，走過高雄港、桃機群聚後，相對來說台灣社區安全，但仍有社區隱形傳播鏈，今天這起個案就是透過社區診所就醫，個案由在左營區的社區醫生發給家用快篩後找到的個案，而且個案從事自助餐的外場工作，顧客多是老顧客，實聯制狀況不理想，所以高雄市政府今明兩天於果貿里籃球場設立社區篩檢站，曾經到過該間自助餐或有疑慮的民眾可前往檢驗。

▲高雄市政府今明兩天於果貿里聯球場設立社區篩檢站，曾經到過該間自助餐或有疑慮的民眾可前往檢驗。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府今明兩天於果貿里聯球場設立社區篩檢站，曾經到過該間自助餐或有疑慮的民眾可前往檢驗。（圖／高雄市政府提供）

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