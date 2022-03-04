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境外空汙移入飆「紅害」　環保署估好轉時間

▲台灣自2日起受東北季風挾帶境外空汙移入影響，PM2.5濃度逐漸上升，甚至達到紅害等級。（示意圖／記者黃文博攝，資料照片）
▲台灣自2日起受東北季風挾帶境外空汙移入影響，PM2.5濃度逐漸上升，甚至達到紅害等級。（示意圖／記者黃文博攝，資料照片）

記者許若茵／台北報導

2022-03-04 15:36:32

台灣自2日起受東北季風挾帶境外空汙移入影響，PM2.5濃度逐漸上升，甚至達到紅害等級，今（4）日環保署針對桃園、二林、新港、斗六、嘉義等地區發布紅色警示，呼籲民眾應減少戶外活動，並預估空汙要到明稍晚才會逐漸改善。

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環保署指出，台灣自2日起，受東北季風挾帶境外移入空汙影響，至今已從北部及宜蘭地區大幅擴及中南部，加上今日大環境風場轉為偏東風，天氣穩定，西半部擴散條件不佳，致使境外與本地產生汙染物難以消散。

環保署表示，從外島的馬祖、台灣北端的富貴角與萬里等測站監測數據來看，PM2.5濃度從2日下午2點就開始逐漸上升，最高值曾達到81微克／立方公尺，屬紅害等級，汙染物隨後經由微弱東北風逐漸往南吹至中南部地區，再碰到西部地區天氣穩定，日夜溫差大，晨間產生濃霧及逆溫現象，使得擴散條件變差，導致中南部地區汙染累積，空氣品質達紅色警示等級。

今環保署空氣品質監測網也發布空品提醒，桃園（三民）、二林、新港、斗六、嘉義地區為紅色警示，所有族群應減少在戶外活動；西半部、金門地區為橘色提醒，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。環保署也預估，明日至後日中南部仍為橘色提醒等級，且局部地區短時間可能達紅色警示等級，其他地區則可望明日稍晚逐漸好轉。

環保署提到，台電公司已提前從1日起至今日均進行電廠降載減排，統計1日至3日，共降載電量達2.6億度，分別由台中，麥寮、興達及協和等電廠進行降載，各燃煤電廠降載電量達每日發電量的10至40%，換算硫氧化物減量91.5公噸，氮氧化物減量78.2公噸，懸浮微粒減量2.7公噸，等於以燃煤電廠提供新北市160萬戶半個月所需電量造成的空汙排放量。

此外，環保署說明，其他各縣市也紛紛啟動應變，包含車輛、工廠稽查及道路洗掃等，其中雲嘉南高屏等6縣市啟動UAV飛鷹計畫，執行露天燃燒熱區稽查，在雲林縣共告發11件違法案件；在嘉義市則要求垃圾焚化廠降載；台南市啟動亮麗晴空計畫，進行應變減量外，也暫緩使用吹葉機來減少揚塵。

另由於昨發生全台大停電，環保署78座空氣品質監測站中，共有28站受到影響，至今上午8時已全數恢復正常運作。環保署提醒，中南部地區明後2日仍可能尚有橘色提醒的空氣品質條件，呼籲各公私場所積極降載減排，另民眾可多利用空氣品質監測網，或透過「環境即時通」APP來查詢最新空氣品質變化資訊，掌握最新空品訊息，維護自身健康。

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