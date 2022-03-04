推動美台軍事交流　蓬佩奧：讓中國知道犯台代價高

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於2日至5日訪台，今（4）日下午在君悅飯店舉行媒體記者會，蓬佩奧表示，美國與台灣軍事交流是希望能夠瞭解台灣需要什麼樣的軍備、訓練需求，藉由交流提高中國武力犯台代價。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-04 15:48:34｜2022-03-04 15:57:24
蓬佩奧指出，在他擔任國務卿時就曾向德國警告不要太倚賴俄羅斯的能源，曾勸德國與尊重人權的國家合作，如今俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭受害讓各國獲得教訓，因而團結在一起。他認為，中俄往來密切，在俄羅斯遭到國際實施經貿制裁後，俄國會向中國求援，可能導致中國的銀行也遭到制裁。
蓬佩奧表示，民主生活方式就是阻擾獨裁者所做所為的最好方式，因此中國國家主席習近平不樂見台灣人民過著民主生活，以前美國與中國交流時認為只要中國人民有錢，中國就會民主轉變，如今美方發現這想法根本錯了。
針對許多人將烏克蘭問題與台海相比，蓬佩奧認為兩岸風險不能用靜態方式分析，美方希望多聽台灣高層對軍備與訓練需求的想法，美台軍事合作就是要讓習近平知道，若中國在台海掀起戰端所付出代價將相當高。
針對任內取消行政單位的美台交流限制，蓬佩奧說，因為認為台灣是主權國家，所以應該跟其他國家一視同仁對待。