擬真感十足！《跑車浪漫旅 7》強勢回歸 玩家:想買PS5了
賽車迷久等了！《跑車浪漫旅》系列新作《跑車浪漫旅 7》，3/4強勢回歸，加入深受粉絲愛戴的GT巡遊模式、街機模式與駕駛學校，傳奇GT模擬模式強勢回歸 ，單人遊玩，透過買賣 、調校車輛和比賽來推進遊戲，解鎖全新車款與各項挑戰。競速對決模式下可在在GT Sport模式磨練駕駛技術，用速度一較高下。 遊戲內有超過400種車款，90多條賽道，包含GT系列史上的經典賽道在內，眾多賽道搭配動態變換的天候，體驗駕馭的快感。 實體普通版 PS5 售價1990元、 PS4售價 1790元，另有數位版。
記者周淑萍/綜合報導
2022-03-04 15:45:33
遊戲一推出就吸引網友討論，「這代的OP真的讚，主題曲moon over the castle回歸。」、「讓我心動到想買PS5了！」、「PS5的手把回饋很細膩，左右邊震動力道都可感受到不一樣。」
為了持續炒熱市場，即日起至3/6，一連三天在台北香堤大道廣場舉辦 《跑車浪漫旅 7》(Gran Turismo® 7) 上市慶祝體驗活動，現場備有多組競速機台供免費體驗，試玩並完成指定賽道任務，即可獲得活動限定的參加獎「《跑車浪漫旅》咖啡午茶組」。現場也開放玩家報名挑戰「單圈計時賽」，在活動期間內取得前三名成績的挑戰者，將可獲得「THRUSTMASTER方向盤」等大獎。
週末兩天也分別邀請知名實況主「6tan」和「解婕翎」來場擔任「實況主競速挑戰」關主與玩家同樂，贏得比賽就能帶走特製T恤」，不論報名單圈計時賽或實況主競速挑戰皆有精美參加禮。