女優失望沒蹭到「鄧佳華熱度」 連千毅翻出笑劇狂邀功
近日有4位知名AV女優指控經紀人不安排工作，以至於她們權益受損所以集體離職，其中2位女優還曾牽扯鄧佳華，一位是被拿來當炒作工具的孟若羽，另一位則是大膽下海演出《華根初上》的苡若。對此，身為鄧佳華前老闆的連千毅，今（4）日再次翻出過去對方在直播上獻醜、絲襪套頭的片段，透露鄧佳華會爆紅，全都是自己打造的心血。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-04 18:34:00
連千毅對AV女優「沒有大紅大紫」的離職理由不以為意，因為當初鄧佳華也是無預警違約，讓他氣到多次喊出封殺聲明，而這次對於鄧佳華的對手女優，他也相當不客氣：「天真地認為跟『色龜仔』拍AV就能有知名度，如同一張1000元卡在豬屎裡面，必須用手去挖出來，才賺到這1千元，但搞得一身腥，這絕對是得不償失，臭名纏身。」
另外，連千毅也承認先前讓大家看到鄧佳華的「笑劇」，從頭到尾都由他一手操作：「網路上俗稱的垃圾流量，沒有經濟價值，但當然非常多人看，我不為什麼，單純只為了讓我的粉絲跟觀眾哄堂大笑，讓大眾開開心心的看一場笑劇。」坦言整齣戲都是自己的創作。
連千毅認為當鄧佳華違約後，影片自然沒有新聞價值和流量：「這陣子色龜仔又打回原形了，四處跑龍套還賺不到錢，我心疼的是他那位辛苦的母親。」表示非常不齒對方沒有誠信的行為：「白紙黑字乃是從古至今的明文約束方式，永遠要記得，飲水思源。」