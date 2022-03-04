高市議會程委會通過市府53件提案 議員質詢時間10分鐘
高雄市議會今(4)日召開程序委員會，通過高市府53案提案，其中財政局和農業局計有31件市有地財產處分案，包括21案土地讓售及10案標售案，同時也決議大會議程市長陳其邁施政報告後各黨團聯合質詢時間為20分鐘，每位議員質詢時間則為10分鐘。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-03-04 20:30:00
第3屆第23次程序委員會議由議長曾麗燕主持，副議長陸淑美及童燕珍、宋立彬、劉德林、朱信強、李順進、鄭光峰、韓賜村等議員與會。會中通過第7次定期會開會15日前，議會收到53案市府提案，包括民政類1案、社政類4案、財經類31案、教育類7案、農林類4案、交通類1案、工務類2案、法規類3案。
同時，今天的程序委員會也針對市民關切的「囤房稅」議題，財政局提出修正「高雄市房屋稅徵收自治條例第四條、第十三條」草案送審，財政局表示，修正案如經大會順利通過，將自今年7月1日起實施，預估有8萬4000戶受到影響，並增加3至4億元稅收。
程序委員會表示，高市府53案提案全數通過，將提付3月17日起開議的第7次定期大會交付審查；另大會議程市長施政報告後的各黨團聯合質詢時間為20分鐘，每位議員質詢時間則為10分鐘。