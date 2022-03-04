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全台大停電恐持續上演　學者籲延役核電機組

▲台電昨日對外說明，停電主因是因為興達電廠開關廠人員操作不慎。（圖／台電提供）
▲台電昨日對外說明，停電主因是因為興達電廠開關廠人員操作不慎。（圖／台電提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-04 15:49:16

台灣昨（3）日再度出現全島大停電，雖然台電表示，主因是因爲人員操作不慎，但清大核子工程與科學研究所教授葉宗洸今（4）日接受《NOWnews今日新聞》採訪說明，昨日的大停電和去（2021）年發生的513大停電、517大停電一樣，追本溯源就是台灣已經嚴重缺電，全台在未來3年隨時都可能再發生大停電事故，除了延役現有核電廠，中央應考慮將除役核電廠恢復使用。

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台電昨日對外說明，停電主因是因為興達電廠開關廠，作業人員在六氟化硫還未灌注回SF6絕緣體下操作開關造成，屬於「人為疏失」。葉宗洸進一步說明，此次大停電事故讓所有興達機組的電都無法外送，而位於南部的龍崎超高壓變電所感應到電力供給有問題，因此跳脫，不過因為該變電所同時供給核三廠、大林發電廠等機組供電，因此才造成南部地區瞬間無電可用。

但由於我國長期處於「南電北送」狀態，南部機組無法供電，便會演變為全台停電。「南部供電異常，那中部的發電出力就要提高，但結果就是負責電力輸送的電驛超過安全限值負載，因此跳脫造成停電」，葉宗洸指出，這起事件主因為人員教育訓練不足，也要進一步檢查設備老舊、劣化的問題，但追本溯源的問題就是台灣「缺電」。

葉宗洸強調，雖然台灣的電網是全數連動，但如果有充足的備載容量，那中部和北部就不應發生停電，「台電說我們的備載容量數字有24.61%，但那是把前一天的風電和太陽光電的尖峰發電量，拿來當最大供電，不是真實的備載數據」，從這幾次停電就能知道我國備載容量根本不足。

「我們後來去了解後才知道，昨天台電所有可以運轉的發電機組都已經上線」，根本就沒有後援的機組可以備用，從去年到現在這幾件的大停電，就是和整體供應不足有關，現在最新要上線的大潭8號、9號燃氣機組要仰賴三接，不過三接外推還需要3年的時間，未來ˇ年天天都很危險，就算中央承諾的再生能源發電量達標，但穩定性實在不足，不管未來是人為都是其他原因，隨時停電的風險都很高。

葉宗洸指出，台灣的用電量持續增加，台積電又即將在高雄設廠，近期也沒有新的機組上線，政府除了應該延役現有的三部核電機組，在確定不啟用核四的狀況下，建議應將除役的核電機組重新啟用，一年後便可上線，才能有穩定供電的保障。
 

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