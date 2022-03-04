中市前稅務局長退休不停學 陳守信伉儷舉辦中西合璧畫展

台中市稅務局前局長陳守信退休不停學，承國際水墨大師「葛式風格」創始人葛憲能習畫，其水墨作品氣勢磅礡，今年參加韓國 2022 亞細亞美術招待展，以「彩墨雲山」獲得「金獎」， 4 月獲邀韓國受獎。今 (4) 日與擅長油畫妻子賴桂薰在台中市稅務局 7 樓舉辦「中西合璧允執其中」聯展，前市長胡志強到場祝賀。

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胡志強表示，陳守信退休後，從事藝術創作已十餘年，乍見作品，頗令人驚豔。他非科班出身，但能將中華文化水墨藝術精神表現的如此豪邁，絕非易事。他的作品，氣勢磅礴，氣韻生動，除了要有良師指引，更要有堅強的毅力，生命的精彩在於自我實現。

▲台中市稅務局前局長陳守信與擅長油畫妻子賴桂薰舉辦「中西合璧允執其中」聯展，前市長胡志強到場祝賀(圖／稅務局提供2022.3.4)

從事稅務工作 46 年餘的陳守信稅務局長 ， 曾在逢甲 、 東海及台中商專 （ 現台中科大）等大專院校授課 。 歷任雲林縣 、 台南市 及台中市稅捐稽徵處長，2008年在台中市地方稅務局長任內退休。

陳守信 退休後師承國際水墨大師「葛式風格」的創始人葛憲能習畫，多次參加大陸河南、福建、山東等書畫院及重慶四川美術大學等藝術交流 ，良師益友，樂趣無窮，得此良師指導，加上堅定的信心，觀其作品，氣勢磅礡，氣韻生動，令人驚艷。

中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會今年推派多位藝術家代表國家藝術中心參與「韓國 2022 亞細亞美術招待展」，陳守信在「水墨國畫組」以作品：「彩墨雲山」獲得「金獎」，將於 4 月間前往韓國受獎。