家中搜出920萬現金　趙正宇不認罪：交代了檢察官不查

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至於檢調起初懷疑，趙、林涉透過郭克銘收賄1100萬元，施壓營建署，將陽明山國家公園區內的土地自管制區劃出，並變更為殯葬用地，因事證不足，將2人不起訴。
法院今天開庭時，審判長請趙正宇說明收入來源，以及家中為何存放鉅額現金？趙正宇供稱，現金來源是土地佣金、投資房地產收入與房租，存入銀行會被現行《洗錢防制法》規定追問金錢來源，認為他是公眾人物，會很麻煩，就先放家裡。
公訴檢察官論告時指，趙正宇偵查中說「不懂稅法，但認罪」，送審時說「不知道仲介費要課稅」，業者要給付佣金時，趙正宇要求以政治獻金名義匯款，符合逃稅違法要件。
趙正宇表示，檢調已查明「陽明山案」跟他無關，代表他是清白的，即便已查明真相，清白與操守還是被質疑，令人「百口莫辯」，一切的起源，竟是因為從來沒做過的事。
至於逃稅違反《稅捐稽徵法》，趙說，之前以為除非是透過專業仲介，按成交價格比利計算傭金的所得才需要報稅，像他這種因人情成交，朋友以紅包感謝的不用特別報稅，因此在得知應要補稅後，在最短時間內補繳、依法繳納罰金，還另外自費捐了一台消防勤務車，「有任何做不好的地方，一定會馬上改正」，強調自己主觀上沒有犯意。
趙正宇表示，檢調查得很清楚，營建署長、陽管處長等都說跟他無關，郭克銘等業者或白手套他也不認識，2000萬沒進他口袋，陽明山案從頭到尾他就不知情，檢察官知道用《稅捐稽徵法》羈押太過牽強，想要起訴《財產來源不明罪》，就開始找家裡錢的來源；林家騏是在2020年1月收到業者的錢，檢察官卻要他從2018年開始交代財產來源，既然問了，我也盡所知交代可能的名字，但檢察官就是不去查，也知道去查會發現每一筆錢都清清楚楚。
趙正宇還說，2020年8月2日獲法院裁定交保後，當天他立即將林家騏解職。
至於林家騏則認罪，稱他當時就是接陳情案，後來起貪念，自作主張，更打算就繼續用「變更墓園地目」騙下去，收錢後拿去還賭債，交保出來後500多個日子，沒有一天不反省讓完全無關的人涉入這案子。林審判中與業者調解，償還部分款項。