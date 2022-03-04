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生死不論！祭百萬懸賞蒲亭人頭　俄富豪澄清：該繩之以法

▲俄羅斯總統蒲亭對烏克蘭開戰後，引起各方譴責。圖為示威民眾將蒲亭比喻為希特勒。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭對烏克蘭開戰後，引起各方譴責。圖為示威民眾將蒲亭比喻為希特勒。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-04 16:23:13

俄羅斯大軍入侵烏克蘭，連日引發輿論譴責，近日還傳出有名俄羅斯富豪祭出懸賞令，開價100萬美元（約台幣2800萬美元），換取俄羅斯總統蒲亭的項上人頭，而且死活不拘（dead or alive）。

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綜合外媒報導，現居美國的俄羅斯富豪科南尼金（Alex Konanykhin）2日在臉書上發出蒲亭「死活不拘」懸賞令，並稱自願支付100萬美金，給予「履行憲政職責，依照俄羅斯法和國際法，以戰犯名義逮捕普廷」的人士。現年55歲的科南尼金是俄羅斯企業家和前銀行家，是俄羅斯葉爾欽時代的金融鉅子，1992年與妻子離開俄羅斯，向美國尋求政治庇護。

▲俄羅斯富豪科南尼金（圖／翻攝自臉書）
▲俄羅斯富豪科南尼金（圖／翻攝自臉書）
科南尼金抨擊，「蒲亭不是俄羅斯的總統，他靠著炸毀俄羅斯公寓樓的特種行動成果上台，然後違反憲法取消自由選舉跟謀殺競爭對手。」他表示，做為俄羅斯民族與俄羅斯公民的一員，有道義和責任使俄羅斯去納粹話，「我將協助烏克蘭英勇且努力地抵禦蒲亭的屠殺」。

相關截圖已經在社群網站上瘋傳，外媒《Nexta TV》轉至推特之後，不但引起網友熱議，還獲得超過6千次轉推。

不過該篇貼文隨後遭到刪除，科南尼金在臉書上發文稱，「有些報導指他允諾為暗殺普廷付出代價。這是不正確的，雖然這樣的結果會讓全球數百萬人歡呼。」但他也表示，相信蒲亭必須被繩之以法。

▲俄羅斯富豪科南尼金發文附上一張有蒲亭頭像並寫著WANTED DEAD OR ALIVE的懸賞海報，雖刪文，但已在推特被瘋傳。（圖／翻攝自推特）
▲俄羅斯富豪科南尼金發文附上一張有蒲亭頭像並寫著WANTED DEAD OR ALIVE的懸賞海報，雖刪文，但已在推特被瘋傳。（圖／翻攝自推特）

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