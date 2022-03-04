生死不論！祭百萬懸賞蒲亭人頭 俄富豪澄清：該繩之以法
俄羅斯大軍入侵烏克蘭，連日引發輿論譴責，近日還傳出有名俄羅斯富豪祭出懸賞令，開價100萬美元（約台幣2800萬美元），換取俄羅斯總統蒲亭的項上人頭，而且死活不拘（dead or alive）。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-03-04 16:23:13
綜合外媒報導，現居美國的俄羅斯富豪科南尼金（Alex Konanykhin）2日在臉書上發出蒲亭「死活不拘」懸賞令，並稱自願支付100萬美金，給予「履行憲政職責，依照俄羅斯法和國際法，以戰犯名義逮捕普廷」的人士。現年55歲的科南尼金是俄羅斯企業家和前銀行家，是俄羅斯葉爾欽時代的金融鉅子，1992年與妻子離開俄羅斯，向美國尋求政治庇護。
科南尼金抨擊，「蒲亭不是俄羅斯的總統，他靠著炸毀俄羅斯公寓樓的特種行動成果上台，然後違反憲法取消自由選舉跟謀殺競爭對手。」他表示，做為俄羅斯民族與俄羅斯公民的一員，有道義和責任使俄羅斯去納粹話，「我將協助烏克蘭英勇且努力地抵禦蒲亭的屠殺」。
相關截圖已經在社群網站上瘋傳，外媒《Nexta TV》轉至推特之後，不但引起網友熱議，還獲得超過6千次轉推。
不過該篇貼文隨後遭到刪除，科南尼金在臉書上發文稱，「有些報導指他允諾為暗殺普廷付出代價。這是不正確的，雖然這樣的結果會讓全球數百萬人歡呼。」但他也表示，相信蒲亭必須被繩之以法。