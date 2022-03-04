貼心導覽不迷路！　中市優化清水自行車道指標系統

2020年榮獲全台10大亮點自行車道「清水自行車道」，匯集五福圳自行車道、臨港路自行車道及清水自行車道，並串聯高美自行車道。為完善自行車道導覽系統，台中市觀旅局投入400萬元，重新盤點並整合車道路線及名稱，並融入中市自行車道五大主題中的海線逐風設計風格設置指標牌、導覽牌，提供遊客貼心導覽及簡介說明，增添車友騎乘樂趣。





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觀旅局表示，清水自行車道多年來由各相關單位陸續建置，造成指標系統樣式不一、車道路網重疊複雜。為建置完善的自行車道導覽系統，此次將既有清水自行車道-高美支線、臨海路自行車道、五福圳自行車道、清水自行車道清水段及清水自行車道大楊段，統一整合為清水自行車道(高美段、臨港段、五福圳段、清水段、大楊段)，簡化複雜路線。











此外，全線更新共計152面自行車指標牌、161處路面成型標塊、3座自行車道導覽牌及其他景點告示牌等，提供遊客友善便利的騎乘環境，讓車友自由騎乘時能清楚掌握自己的騎乘位置不迷路；另以西部海岸的海洋文化與自然風情為發想，採用海洋元素設計海浪、海豚符號妝點指標牌、導覽牌等設置。











觀旅局建議，隨著季節進入春天，騎單車暢遊清水，欣賞古厝、青山及火車交錯而成的田園景緻，在稻田車道中感受撲鼻而來的稻香，還可順遊附近觀光景點如港區藝術中心、清水眷村文化園區及清水神社牛罵頭遺址文化園區等，體驗清水獨特的人文風采。











此外，特別推薦到清水遊玩時一定不要錯過代代傳承的美食，如米糕、擀麵，聽聽店家回顧清水眷村的過往回憶，享受美味的銅板美食後，再前往「鰲峰山運動公園」景觀台，欣賞180度的全景視野；觀景台設施完善，設有座椅及圓桌，適合情侶或三五好友共同賞景聊天散心，以夕陽日落或百萬夜景為旅程畫下完美句點。



