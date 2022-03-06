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房市／雙北老公寓年輕人不愛？3大「絕對優勢」無可取代

▲雙北市蛋黃區的老公寓，即使屋齡偏高，仍受部分購屋族喜愛。（圖／NOWnews資料照片）
▲雙北市蛋黃區的老公寓，即使屋齡偏高，仍受部分購屋族喜愛。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-03-06 09:00:00

雙北雖是寸土寸金，但沒車位、屋齡老、要追垃圾車、沒有管理員代收包裹的老公寓，甚至還位在巷弄內，「現在年輕人真的能接受嗎？」這個問題在PTT 引發正反熱議。對此房市專家指出，老公寓「地點佳」、「房價相對可負擔」、「坪數實在」，是無可取代的三大優點，尤其對於有空間需求的年輕小家庭來說，有時還深具吸引力。

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根據網友PO文，很多人認為老公寓坪數實在，但需要每天追垃圾車、雖省管理費但沒有人代收包裹、多半沒有附車位、需要抱小孩或提重物上下樓梯，好奇年輕人真的能接受嗎？有不少人附和說，年輕人的確都喜歡外觀新穎的電梯大樓，畢竟光是想到老屋的管線、每天下班還要追垃圾車就完全無法接受。

但也有人認為，雙北蛋黃區的公寓地點佳，且土地持份大，都是新大樓沒有的優點；至於收垃圾等問題，公寓住戶仍能一起集資找人幫忙收，且因為在蛋黃區，也未必有買車，宅配則可以寄到公司、便利商店，反而都有辦法可以解決。

對此，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，雙北市區的公寓無論年輕或年長的購屋族，接受度還是很高，主要就是地點的優勢。

事實上，根據信義房屋統計，去年六都公寓平均單價（排除1樓）與2020年相較，漲幅介於6.3%至18%，尤其台中、台南及高雄公寓基期低，漲幅更明顯；台北市去年公寓均價58.3萬，新北市均價35.4萬，雙雙較前一年增幅約1成。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡進一步說明，公寓最大優勢就是地點、價格、坪數，尤其雙北市區公寓價格相對大樓、華廈社區容易負擔，且公設比低，使用坪數實在。很多年輕小家庭因育有1至2名子女，家中需要至少2至3房，但考量上班及就學，想住在機能、交通便利的市區，預算考量下，直接選擇老公寓。

但郎美囡也提醒，購買公寓前最好檢視電箱，確認電路、管線等有無汰換過，也要注意有無漏水或房屋傾斜等問題；此外，通常也會需要準備較多現金，作為裝潢翻修之用，否則就要直接找前手屋主已經整理過的公寓，但要特別注意裝潢用料的材質，以免買到不合用甚至品質不佳的裝潢，最後還得多花錢修繕、處理。

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