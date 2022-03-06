房市／雙北老公寓年輕人不愛？3大「絕對優勢」無可取代

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但也有人認為，雙北蛋黃區的公寓地點佳，且土地持份大，都是新大樓沒有的優點；至於收垃圾等問題，公寓住戶仍能一起集資找人幫忙收，且因為在蛋黃區，也未必有買車，宅配則可以寄到公司、便利商店，反而都有辦法可以解決。
對此，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，雙北市區的公寓無論年輕或年長的購屋族，接受度還是很高，主要就是地點的優勢。
事實上，根據信義房屋統計，去年六都公寓平均單價（排除1樓）與2020年相較，漲幅介於6.3%至18%，尤其台中、台南及高雄公寓基期低，漲幅更明顯；台北市去年公寓均價58.3萬，新北市均價35.4萬，雙雙較前一年增幅約1成。
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡進一步說明，公寓最大優勢就是地點、價格、坪數，尤其雙北市區公寓價格相對大樓、華廈社區容易負擔，且公設比低，使用坪數實在。很多年輕小家庭因育有1至2名子女，家中需要至少2至3房，但考量上班及就學，想住在機能、交通便利的市區，預算考量下，直接選擇老公寓。
但郎美囡也提醒，購買公寓前最好檢視電箱，確認電路、管線等有無汰換過，也要注意有無漏水或房屋傾斜等問題；此外，通常也會需要準備較多現金，作為裝潢翻修之用，否則就要直接找前手屋主已經整理過的公寓，但要特別注意裝潢用料的材質，以免買到不合用甚至品質不佳的裝潢，最後還得多花錢修繕、處理。