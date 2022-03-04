全台大停電追原因！網揪出神祕巧合 徐巧芯：找到內鬼了
昨（3）日上午9時7分因興達電廠開關廠事故，導致全台各地大停電，總計影響約549萬戶。事後台電董事長跟總經理請辭以示負責，經濟部長王美花也自請處分。不過民進黨立委林楚茵認為台電應該「徹查是否有內鬼」，更有網友發現303大停電與去年513大停電的神秘巧合，讓國民黨議員徐巧芯直呼找到內鬼了！
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 16:44:34
林楚茵在臉書分享一張台電近年重大停電事故的整理表，質疑「台電每逢大事發生就出問題」，直呼「這真的只是巧合嗎？檢調單位應該介入調查，台電更應懲處違反SOP的員工！」喊話檢調應徹查是否有內鬼。
而有網友發現，經濟部昨日在臉書發文說明303大停電，解釋是因為「相關人員進行測試時，卻在無絕緣氣體的情況下，操作隔壁相連的3541開關，導致3540開關設備短路接地故障」。巧合的是，翻出去年513大停電後的新聞報導，當時經濟部則是說「員工誤觸隔離開關，將編號3542隔離開關，錯按為編碼3541開關，導致匯流排接地故障」，兩次出包竟然都是3541號開關被誤按。
對此，徐巧芯就在相關討論串下笑稱「內鬼就是3541號開關！」其他網友也紛紛留言回覆說，「3541又是你～！你最爛」、「3541，人民公敵」、「3541是不是中共同路人」、「3541出來打球啊」、「3541號開關以後要上十八道鎖」。（編輯：倪浩軒）