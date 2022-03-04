加開3場國際友善接種站 雲林移民署聯手縣府宣導打疫苗
《四方報》報導，爲了提升國內COVID-19疫苗接種率，去（110）年底移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊、服務站與雲林縣衛生局攜手合作推動外來人口安心免費接種服務，在雲林縣境內的農業鄉鎮設置國際友善接種站，已經協助千名以上外來人口施打疫苗。由於各界反應熱烈，於3月初再加開3場疫苗接種站，讓外來人口可就近於居住地之指定衛生所接種免費疫苗，除專勤隊及服務站人員在現場立即核發統一證號，也安排印尼籍及越南籍等通譯人員協助解說，另為了提高外來人口出面接種意願，雲林縣衛生所表示，只要年滿18歲以上外來人口，接種新冠疫苗第1劑或第2劑者，將可領取價值200元的衛教宣導品。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-04 16:54:05
為加速提升疫苗覆蓋率，雲林縣專勤隊除派員到境內東南亞便利商店、小吃店等外來人口易聚集處所實地宣導外，也運用網路社群媒體發布公費疫苗施打專案訊息，並透過宗教團體及NGO團體宣導「不收費、不通報、不查處、不管制」的四大原則，以鼓勵逾期外來人口出面接種。不少外來人口得知還有大型的國際友善接種站表示，原本以為近期不會有大型的免費接種服務，想不到3月還有好幾場的活動，感到很開心，覺得臺灣防疫工作嚴謹又窩心。
雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲表示，將持續與衛生局合作，請民眾協助向生活週遭的失聯移工或逾期外來人口宣導，鼓勵他們趕快出面接種疫苗，若有預約登記相關問題，歡迎致電向雲林縣專勤隊（電話：05-5346119）或雲林縣服務站（電話：05-5345971）洽詢。
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