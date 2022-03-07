房市／全民社造行動計畫徵件開跑　祭50萬圓夢金共創共榮

我是廣告 請繼續往下閱讀
尤其面對疫情考驗，反而更讓社區居民越發凝聚，提案也更多元與創新。位於台中東協廣場的「壹零玖伍文史工作室」，原本為協助移工與新住民適應來台生活，也透過各項活動讓民眾更能了解各國文化差異。隨著國內疫情爆發，實體課程被迫中止之後，為讓移工與新住民也能了解政府防疫相關公告，工作室聯合台中在地組織共同翻譯防疫公告，更運用線上的方式復課、開設線上聊天室、推出podcast節目，打破時空限制，撫慰疫情間不安的人心。
而自2019年到2021年連續三年拿下深耕校園類-中學師生組首獎的萬芳高中，師生齊力以大文山區建築為計畫核心，在疫情之下運用VR、APP等數位工具來翻新、擴大歷史教育範疇，讓教育結合社造，也讓師生走出校園融入地方。
為了讓大眾更了解SDGs，讓SDGs永續行動更接地氣，全民社造行動計畫在官網除了設置SDGs專區，提供相關知識與案例分享，今年也將於台中、高雄與花蓮等地舉辦系列永續講座課程，鼓勵更多民眾前來參與。2022年信義房屋全民社造行動計畫歡迎對公眾事務具有熱忱的個人、學生社團、民間團體、組織踴躍報名，只要有凝聚人心的創意執行方案皆可報名，提案主題、經費使用範圍均不設限，三大類別為「築夢個人類」、「幸福社區類」及「深耕校園校類」，其中「深耕校園校類」依組別再分為「大專青年組」、「中學師生組」、「國小師生組」。詳細徵件辦法及審查方式請見信義房屋社區一家網站，或撥全民社造專線洽詢。