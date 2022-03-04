儲能系統維持電力穩定性　專家：超前部署前進南亞市場

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此外，若再碰上天災與設備損壞，都有可能到致大規模停電釀災，例如台電3日因興達電廠開關廠的事故，除導致電網頻率下降，也出現罕見的斷電狀況。
張及人指出，電網頻率是供需平衡的指標，表示電網交流電的頻率是60Hz，英國當時頻率已降至58.9 Hz，頻率越低，傳統發電廠就越難將電力輸入電網，這是因為大型發電機組的性能，會隨著頻率降低而下滑，也是潛在的失控設備；但電池儲能系統不會受頻率限制，只要打開設備並以60Hz頻率輸送電力，即可力挽狂瀾，在此架構上電池儲能系統大有作為。
台灣在儲能相關技術上，最早自不斷電系統（UPS）相關產品切入，逐漸擴大至工業用定置型電源、不同場域用電管理與防災備援用途等產品；近年則由國內電網用場域示範運行、再生能源搭配儲能系統上投入，推動國產電池及電力業者，逐步累積產品、技術實力及實績。
張及人認為，台灣過去尚未進行大規模或系統性的規劃布局，包括分散式電網與微電網等，結合儲能之建置專案數仍少；政府目前已將相關「儲能電池發展策略」納入「前瞻基礎建設計畫-綠能建設」進行超前部署。
預計114年以前規劃短時間功率型電池，協助穩定系統頻率，包含自建儲能設備及採購輔助服務等二方案；114 年之後發展長時間能量型電池，以削峰填谷方式，協助調整鴨子曲線，並結合需量反應及時間電價等方案，轉移用戶負載。
對於輸配電端的基礎建設與電力穩定前提，一般企業除要面對國際上所要求的綠能憑證（RE100）產品外，還要滿足社會企業責任的節能減排需求、面對在台灣的可能電力突發狀況，被動的預防性安排；為此，張及人表示，｢除了針對錶前台電針對輸配電的需求外，其實更大的市場，在於錶後的工廠面對綠能生產需求，及再生能源的不穩定性的預防準備。
張及人指出，簡單的說，就是以UPS為基礎，擴大延伸到鋰鐵電池之儲能櫃應用，先滿足政策用電大戶的需求，以契約容量的10%來建置儲能，作為企業社會責任的要求；同一時間配合廠內（錶後）的應用，做削峰填谷的降低契約容量的費用節省，也可作為當發生大規模且長時間停電時的電力備載使用，並降低柴油發電機的啟動次數，降低相關的碳排放與ESG指標。
對於企業來說，智能型的電能管理解決方案，如契約容量管理、削峰填谷、需量反應與備用電源等，可能市面對於能源與氣候變化上，必須要準備的一些事先預防系統；其中儲能會是目前眾多選擇中，快速且可執行的方式，但儲能系統為多組件、複雜且需高度整合系統，包括BESS、PCS、能源管理系統（Energy Management System，EMS）及系統整合(System Integration, SI)等技術領域，目前國內儲能產業上、中、下游供應鏈皆有對應之台灣廠商參與。
但過去受制於電網及儲能終端的應用量能未現，多數業者較缺乏大型（電網級）儲能技術、應用實績及整合經驗，因此規劃與具備儲能關鍵技術及資源的本土廠商合作，共同在地培育儲能自主技術及同時提供錶前，或錶後多元應用服務，提升國內儲能設備或相關零組件應用實績；並本於電力專業下，以建置安全及符合電網需求之國產儲能系統，為產業可運作的積極方向，未來可更進一步籌組國家隊，伺機爭取東南亞市場之儲能商機。