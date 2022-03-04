高雄停電12小時！心碎媽擔心兒子遺體退冰 黃捷怒轟台電
昨（3）日上午9時7分因興達電廠開關廠事故，導致全台各地大停電，總計影響約549萬戶。而高雄市堪稱停電重災區，對此，高雄市議員黃捷直呼創下「非天災因素史上最長的停電紀錄」，停電成為民眾夢魘，更透露自己接到民眾陳情，有媽媽很擔心自己兒子在殯儀館冷凍櫃的遺體快要化掉，讓黃捷好心疼，強調一定會追究到底，要台電「還給高雄人一個交代！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 17:20:32
黃捷在臉書發文表示，「南部人的無奈，台電知道嗎？」提到高雄昨天大停電宛如上演「生存家族」，不只民生用電，還有半導體、石化業停工，將近造成數百億損失。停電整整12個小時，對所有人都是折騰，更是揮之不去的夢魘。
黃捷透露光是自己接到的陳情，「就有小吃店、飲料店的冷藏食材因斷電損壞，損失上萬元，外送訂單也被迫取消，連電鍋也沒得煮飯，無法做生意。超商的鮮食、布丁、牛奶全報廢，甜點店做到一半的近百個蛋糕也壞掉。最心疼的，是有個媽媽來告訴我，因為斷電，她的兒子在殯儀館冷凍櫃快要退冰，問我電什麼時候才會來，她很擔心遺體化掉...」
黃捷感慨，「中北部的朋友中午前都已復電，大概很難想像，停電12小時到底對生活、民生、經濟造成多大的不便」。黃捷不滿直言，「高雄人不是次等公民，長期南電北送，而當意外發生時，高雄卻還是首當其衝得承擔斷電、斷水的災難」。
黃捷強調，「一個人為疏失就讓全台遭殃，電網系統脆弱到不可思議，竟沒有任何分階段防堵機制，也沒有任何風險分散機制！台電應痛定思痛，全面改善問題，訂出清楚的期程強化電網韌性，改善所有電廠管理的程序，以及緊急狀況的相關配套措施」。黃捷最後更承諾，「我一定會追究到底，要求台電全面檢討，還給高雄人一個交代！」（編輯：倪浩軒）