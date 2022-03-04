移工留才將上路　勞動部：研議納入已返國資深移工

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會中，勞動部、國發會針對人力現況及因應策略等提出說明，勞動部坦言台灣缺工問題越來越嚴峻，疫情管制更是雪上加霜，勞動部已在2月間啟動第二階段移工專案，開放引進越南、泰國、印尼、菲律賓等4國移工，入境檢疫也可安排入住防疫旅館，不再需要競爭集中檢疫所床位。
同時，勞動部針對資深技術移工提出留才久用方案，只要在台工作滿6年、且符合一定薪資及技術條件的移工，便不再受在台工作不得超過12年的限制，同時也可依移民法規定申請永久居留，方案預計在4月底上路。此外，過往已經待滿12年而先行回國的資深技術移工，勞動部也在研議將他們也納入留才久用方案。
對於移工因為工作需要必須考取證照，業者爭取在岡山增設考場，許銘春也當場允諾，並強調只要有需求勞動部就會立即辦理，讓移工可以就近以母語考取證照。此外，業者反應移工入境檢疫的防疫旅館費用高昂，導致業者支出成本大增。王必勝強調，目前檢疫隔離政策從原本的14+7會放寬到10+7，亦即10天的檢疫再加7天的自主健康管理，業者要成立移工宿舍集中檢疫是將來可行的方案，唯獨檢疫宿舍需有專人管理，與檢疫單位需溝通管道暢通。
另外7天的自主健康管理能否開放移工投入工作現場，王必勝表示尚在研議中，仍須視工作環境而定，業者如果能做到分艙分流，自主健康管理移工與本勞有一定的區隔，萬一有疫情發生時可以儘速控制，也是可以開放的方向。
蔡圖晉指出，越南、泰國等地因為經濟快速發展，移工越來越難引進，勞動部應該要尋覓新的國家引進移工；大學生就學時可以投入職場的產學合作也需要更積極運作，退休民眾以部分工時重新投入職場，也都是解決缺工的途徑。沈錦全則強調，臺灣對於金屬工業相關科系的投入不足，又面臨加班制度缺乏彈性、日韓搶工競爭等問題，這些都需要政府擬定方案因應。
邱志偉指出，缺工缺才問題已經逐漸成為業者經營的瓶頸，不只傳統產業有缺工問題，就連科技業也面臨相同困境，辦理座談會就是希望中央部會加強與業者溝通，瞭解產業需求，透過座談會加強意見交流，部分修正法案請部會盡快實施，需修法的法案他也會再持續追蹤。