為救小貓頭鷹「人類拚了」！出奇招餵養：畫面獵奇但有用
飼育員真的辛苦了！加州野生動物中心（California Wildlife Center）為飼養失去親人而不敢進食的小小貓頭鷹，在亞馬遜（Amazon）取得一隻貓頭鷹玩偶，藉由與之相似的外表降低寶寶的戒備心，最後成功餵食，可畫面極其獵奇，讓部分人看得相當不舒服。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 17:48:59
加州野生動物中心是美國一個致力於救助加州本土野生動物的非營利組織，他們經由民眾通報救回動物，待其康復再釋放回野外，且不向通報者收取費用。而2月時他們發布一則影片，表示他們為照顧拒食的幼年大鵰鴞（大角貓頭鷹），再去年靈機一動在亞馬遜入手一隻貓頭鷹玩偶，便靠著這隻毛茸茸的娃娃與小貓頭鷹建立關係，沒想到原先不願進食的大鵰鴞真的開始吃東西了，讓人員相當開心。
一般母貓頭鷹會把食物撕成小塊喂給幼崽，於是飼養員努力複製出這個過程，將肉塊切小、在玩偶上挖洞，再從洞中利用夾子將肉餵給大鵰鴞，畫面雖看起來頗為奇怪，但確實讓讓幼年大鵰鴞打破了防衛之心。
網友們回覆「第一次看到用這種方式餵寶寶！這肯定是我今天看到最有趣的事情XD」、「我想到如果這是外星物種用人類木偶餵食人類嬰兒，那多恐怖」、「為什麼這隻貓頭鷹看起來像在靈魂中背負著千輩子的創傷？我想擁抱牠」、「我覺得那隻貓頭鷹應該還是看出來了，但肚子餓所以牠還是只能繼續吃XD」。 （編輯：李惠婷）