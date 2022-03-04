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技職領航！高市勞工局辦產訓合作職前訓練

▲高雄市政府勞工局舉辦產訓合作職前訓練班開訓。(圖／記者黃守作攝，2022.03.04)
▲高雄市政府勞工局舉辦產訓合作職前訓練班開訓。(圖／記者黃守作攝，2022.03.04)

記者黃守作／高雄報導

2022-03-04 22:59:00

高雄市政府勞工局訓練就業中心於今(3)日，在該中心，舉辦111年第1梯次產訓合作職前訓練班開訓，有7職類(班別)共142位學員通過招生甄試錄取，展開為期684小時的專業職能培訓，啟航夢想。

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高雄市政府勞工局訓練就業中心111年第1梯次產訓合作職前訓練班開訓典禮，是由勞工局局長周登春主持，副局長陳石圍、訓練就業中心主任楊茹憶、技正林炳賦、市議員王耀裕、市議員邱于軒服務處主任謝一心等人與會。

▲高雄市政府勞工局局長周登春致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.03.04)
▲高雄市政府勞工局局長周登春致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.03.04)
勞工局局長周登春致詞表示，此次開訓班別，有7職類共142位學員通過招生甄試錄取，展開為期684小時的專業職能培訓。

▲高雄市政府勞工局局長周登春(中)主持產訓合作職前訓練班開訓。(圖／記者黃守作攝，2022.03.04)
▲高雄市政府勞工局局長周登春(中)主持產訓合作職前訓練班開訓。(圖／記者黃守作攝，2022.03.04)
周登春說，為因應產業缺工需求，此一梯次將水電裝修班招訓名額增至30名，訓就中心也將輔導學員考取證照，並安排至業界實習，希望培訓更多水電相關人才，解決基層技術人員缺工問題。

會中也邀請兩位優秀結訓學員，汽機車修護班及美髮設計師養成班的學員郭修宏、阮氏燕回來分享參與職訓班的心得及職場經驗。                                        
周登春指出，去(110)年因應疫情嚴峻影響，為讓學員學習不中斷，職訓課程改採線上直播方式上課，雖然無法實際到場域實作，但仍感受到學員積極學習技能的企圖心，今(111)年職訓課程如期開訓，他期勉學員們要好好把握4個月的訓期，努力培養一技之長，取得相關證照，結訓後輔導就業，開啟屬於自己職涯旅程。

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