2022新住民國際選美大賽6月登場！邀姐妹爭奪后冠
《四方報》報導，我國在台新住民人數近60萬人，為了讓姊妹們能在伸展台上展現自信的一面，中華全球婦女產業促進會與台灣金御集團共同主辦「2022台灣新住民國際選美大賽」，預計於今年6月份在台北展開，鼓勵新住民能踴躍參與爭奪后冠。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-04 18:05:13
比賽以「健康美麗、愛心和諧」為宗旨，希望能藉由比賽創造新住民的經濟榮景、擴大新住民二代的就業創業契機與模式、增加新住民在台灣民生經濟領域的影響力，藉由舉辦選美活動的眼球經濟及選美經濟，來營造有利的商業模式，擴大新住民的產業影響力。此外，也希望以輕鬆、愉悅、無障礙的審美活動，進行文化交流、融合，達到民族文化融合創新的新境界。此次選美大賽也將在複賽及決賽提供贊助廠商攤位，讓廠商的產品與新住民的消費做直接且長期的鏈接、增加廠商的曝光及銷售量。
主辦單位表示，這幾年受新冠疫情影響，各項活動都礙於疫情關係被迫取消或延期，為了凝聚更多新住民及相關協會，因此決定共同舉辦2022台灣新住民選美大賽，透過活動以互惠聯誼方式增進情誼，活動還結合多項表演節目並以餐會方式進行，加上媒體共同舉辦，讓活動效益添增曝光機會，讓更多新住民及好友知道，也讓新住民感受到台灣寶島的溫暖與關懷。
本次活動由中華全球婦女產業促進會與台灣金御集團主辦，中華婦女黨、中國時報、美歐有限公司共同協辦，歡迎陸配及新住民參與。初賽預計在6月11日舉行、決賽6月25日、總決賽7月30日，時間為14:00-19:00，報名費用2000元，限本人參加。初賽、決賽地點將在台北市萬華區艋舺大道303號舉行，總決賽暫定於天賜良緣大飯店登場。