俄烏讓原油供給成焦點　法人：聯準會轉鴿有助股市動能

俄烏情勢緊張，美股波動幅度加大，不過，投信法人認為，除非俄烏戰況後續影響能源供給，否則對股市影響有限，若因市場氣氛變動出現修正，建議可逢低布局美股及以美國科技股為主之科技主題，或全球股票型基金掌握中長線投資機會。

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復華投信投研團隊指出，參考過去經驗，除非地緣政治事件使原油供給顯著減少，否則對金融市場的影響可能相對短暫。彭博資訊統計，自1960年以來重大地緣政治變動，若無顯著影響原油供給，對美股標普500指數的短期影響約2~6%。目前美方表示不會對俄國原油制裁，且若被禁運，也不排除搭配對伊朗核協議的放鬆來減緩衝擊，使通膨不至於大幅上升。

復華全球物聯網科技基金經理人林子欽表示，現階段美歐國家未捲入戰事、對俄制裁未波及能源供給並推升通膨之前提下，評估俄烏衝突對美國經濟成長影響有限；隨供應鏈問題改善、比較基期走高，下半年通膨壓力可望減緩，聯準會緊縮速度放緩，將有助股市動能再起。

復華投信指出，因「縮減恐慌｣及俄烏衝突已使美股下跌超出10%非經濟衰退之合理跌幅，此外，根據自1980年以來的統計數據顯示，若美股標普500指數波段跌幅出現10%~15%，一年後多為正報酬，且平均漲幅超過兩成，建議中長線投資人可趁回檔逢低布局，若擔心不確定因素導致的波動風險，建議可透過定時定額、複合投資法等投資方法提高投資效率。