全台唯一大食蟻獸能脫單了？喜迎「日系帥哥」：期待火花
臺北市立動物園在2018年時，透過參與歐洲瀕危物種保育計畫（EEP），從新加坡動物園引進一隻雌性大食蟻獸「Cortesa（口袋莎）」，是臺灣唯一的大食蟻獸。為了永續大食蟻獸域外安全族群、同時保存其遺傳多樣性，臺北市立動物園經過不斷努力，透過「日本動物園暨水族館協會（簡稱：JAZA）」，再從日本名古屋市東山動植物園借殖一隻雄性大食蟻獸「三平」，已於昨（3/3）天傍晚抵臺檢疫，希望日系男前（帥哥之義）能成功擄獲口袋莎芳心，順利在臺灣開枝散葉。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 18:25:01
今年7歲的雄性大食蟻獸三平，在3月3日（四）下午2點左右，搭乘中華航空公司的班機降落在桃園國際機場，並在晚間5點多平安抵達臺北市立動物園，展開為期30天的檢疫。三平是在日本名古屋市東山動植物園出生和成長的個體，個性溫和、十分親人，待檢疫期滿後，三平將入住熱帶雨林區適應新家，和口袋莎比鄰而居，預估最快4月中，就能和大家見面。
大食蟻獸分布於中、南美洲熱帶雨林，是全世界四種食蟻獸體型最大的，體長可達182～217 cm，成體的體重也能超過40公斤；牠們的頭部超級細長，眼睛耳朵都非常小，吻部看似長管狀，雖然沒有牙齒，但運用厲害的嗅覺、強大的前肢以及超過60公分長的舌頭來配合，想吃到美味的蟻窩大餐一點也不困難；另外牠們的毛長而堅硬，同時擁有長而華麗的尾巴，除了能幫助身體平衡外，睡覺的時候還能當被子保暖…，大食蟻獸的身體構造，從頭到尾都值得討論及學習。
由於大食蟻獸是獨居的動物，在照養環境的規劃上，臺北市立動物園參照牠們野外的習性，未來口袋莎和三平將會輪流使用熱帶雨林區的戶外活動場，保育員也為牠們準備了獨立但相鄰的室內欄舍，讓牠們能熟悉彼此的存在，慢慢的培養感情，期待牠們能擦出愛的火花，成功繁衍下一代。（編輯：李惠婷）