許藍方「被男閨密背叛」撇清三角戀 律師諷刺：聖母情懷
「最美性學博士」許藍方去年遭爆介入家庭，對象是一名已婚醫師， 隨後又傳出正在與大7歲的王少偉交往中，感情世界備受關注。許藍方近日擔任《小姐不熙娣》的固定班底，疑似再次談及婚外情風波，無奈表示是自己「被男閨密背叛」，還要幫忙對方挽救家庭，對此，律師李怡貞看到後，則發文痛批許藍方不願承認當小三。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-04 19:30:00
許藍方當時被爆出當第三者後，即使男方已經和老婆道歉，她仍堅決否認，而她近日在節目上的談話內容，被網友瘋猜再度撇清三角戀，李怡貞認為若許藍方是在回應新聞事件，應該完全會惹火正宮：「別人老公怎麼發瘋，怎麼發春其實跟任何人都無關，『聖母情懷』不如多關懷弱勢。」表示在三角關係中，最爛的真的是男人，但這句話讓正宮自己先說，會比較好一點，呼籲大家要慎選交心對象，因為別人的老公永遠不會在選項裡。
最後，李怡貞也分享執業心得：「侵害配偶權訴訟告不成可能只是證據不足，而不代表是沒發生事情或是對方很清白，原告有時候知道最後會被駁回，還是要告到底，因為就算證據不足，原告之訴駁回，也總會讓大眾知道傻白甜的真面目或事件來龍去脈。」
許藍方稍早也發出工作照，寫下：「過好每天，做好自己。」心情似乎不受外界影響，也有許多粉絲留言鼓勵、支持，希望一切交給證據說話。