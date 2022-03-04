白喬茵「背刺高雄」挨轟 黃雍琇再嗆：背骨已背成習慣
高雄3日因台電人為疏失引發大停電，國民黨發言人白喬茵今(5)日在臉書發文，批評市長陳其邁應負責。對此，民進黨高雄市議員擬參選人黃雍琇痛批，白喬茵「背骨」已背成習慣，黃雍琇也再次呼籲白喬茵趕快道歉、退選，因為高雄人絕不會接受讓「背骨仔」代表民意。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-03-04 21:02:19
黃雍琇指出，白喬茵不僅對過去大力提拔自己的前老闆忘恩負義，如今還想藉台電疏失背刺高雄，把停電責任轉移給市長陳其邁與近60萬投票反對核四重啟的高雄市民，此種謬論簡直是在污辱高雄人的智慧，不僅不夠格擔任議員，恐怕連人格都有問題。
黃雍琇再痛批，白喬茵「背骨」恐已背成習慣，過去備受已故三立集團「海董」林崑海董事長提拔的她，為了自身政治利益，在海董逝世後連到靈前致意都不願意，如今對於台電疏失罔顧高雄權益，她的矛頭是先指向市長與所有反對核四重啟的高雄市民，甚至用「買一送一」、「買停電送停水」等幸災樂禍的說法訕笑高雄，藉此發起政治鬥爭，令人憤怒。
黃雍琇強調，白喬茵連做人的基本道理都不懂，種種言行都凸顯其背骨性格，一個對有恩之人病逝不聞不問、對公投結果大加嘲諷、對高雄受災額手稱慶之人，竟還妄想要競選民代，只讓人覺得可笑至極。再次呼籲白喬茵趕快道歉、退選，因為高雄人絕不會接受讓「背骨仔」代表民意。