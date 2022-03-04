憂烏俄戰爭局勢　烏克蘭新住民：家人看到炸彈閃光

《四方報》報導，俄烏戰爭越演越烈，引發全球關注，不少在台烏克蘭新住民亦十分擔憂母國情勢，其中，31歲的烏克蘭籍台灣媳婦歐拉去年才搬至台中市定居，烏俄局勢讓她心繫家鄉的家人。移民署中區事務大隊中市第二服務站任王驥帶同仁送上關心與祝福，同心祈願俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭早日結束，世界享有永續和平。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-04 18:30:04｜2022-03-04 18:31:19
烏克蘭籍的新住民歐拉說，自己原本是教師，因為烏克蘭薪資過低，她到波蘭的餐廳工作，結識從台灣到波蘭的45歲台菜主廚辛姓丈夫，兩人相識相戀，進而結成連理。辛先生說，往年都會帶歐拉回台灣，歐拉在台灣生活適應良好。歐拉的家庭成員還有一隻從烏克蘭認養的流浪貓，帶著牠到波蘭工作再回到台灣。歐拉目前擔任家庭主婦，勤於學習中文。
歐拉說，「真的很幸運！在開戰前就完成了所有手續，順利地提出了在台灣的居留申請！」辛先生表示，現在俄烏戰事爆發，歐拉的家人仍留在烏克蘭。歐拉也說，因為母親是學校老師，所以她的家人們都躲到學校的地下室裡，烏克蘭的家距離首都基輔30公里，所以在烏克蘭的家人可以清楚看到炸彈的閃光，當家人躲避轟炸時，能明顯地感受到四周牆面的震動，希望戰爭早日平息。
王驥表示，移民署對於因家鄉遭受戰火侵襲，在台居停留的烏克蘭新住民及外國朋友，會持續給予關懷及協助，居停留都可依規定延期，若即將屆期或居留原因消失但因母國有危險性而無法離境的話，皆可向移民署各服務站申請延長停留/離台期限，而且沒有次數限制，地球村中無人能置身事外，祈願俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭早日結束，不要再有災難，建立永續和平的世界。