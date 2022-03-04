燈會落幕後陳其邁滿意度超過8成 市民光榮感上看8成7
隨著台灣燈會落幕，民進黨於3日提名市長陳其邁連任高雄市長，根據一份最新民調顯示，有高達8成以上的高雄市民表示滿意陳其邁的施政表現，非常不滿意的只有2%，而其防疫表現更獲得高達9成市民的肯定，市民光榮感度高達8成7。值得一提的是在燈會結束後，民調顯示不傾向任何政黨的高雄市民對陳其邁的滿意度高達七成。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-03-04 20:13:08
高雄舉辦2022台灣燈會成功帶動觀光熱潮，也在228晚間完美落幕，今年燈會擺脫傳統，透過愛河光影、船愛大戲、1500架無人機飛行等多元形式，帶領大家見證整座城市的發展。台灣燈會睽違20年重返高雄大獲好評，愛河灣及衛武營雙主場累計超過1000萬人次，整體活動幾近零負評，尤其燈會長達一個月，又與農曆春節重疊，兼顧防疫、生活與振興，實為難得。
高雄民眾不只認為燈會大型展演吸睛，市府近一年來在招商引資及建設方面也讓民眾有感，加上陳其邁坐鎮防疫也獲市民信賴，透過精準疫調、擴大匡列及篩檢策略，施政市民有感，這是高雄的驕傲。
若從年齡層來看，陳其邁在18-29歲年輕人的滿意度近8成5(84.4%)。從政黨支持者分析，民進黨支持者有高達98.6%表示滿意；其次為台灣基進黨亦有96%的高滿意度，就連國民黨都有超過五成的滿意度(53%)，顯見陳其邁及其團隊的施政成果，無論黨派皆獲得民眾的肯定。
此次民調以高雄市18歲以上民眾為對象進行調查，抽樣方法以家戶電話為抽樣架構進行系統抽樣，並輔以尾2碼隨機處理。訪問日期為111年03月01日至03月02日，調查天數共計2日。有效樣本為1074人，抽樣誤差為在 95％的信心水準下抽樣誤差為正負2.99個百分點。加權方式依內政部人口資料進行性別、年齡、地區、教育程度加權，以符合母體結構。