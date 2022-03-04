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移工留才方案4月上路　東南亞外籍生怎麼看？

▲勞動部推出「移工留才久用」政策，副學士僑外生也能受惠。（示意圖／shutterstock）
▲勞動部推出「移工留才久用」政策，副學士僑外生也能受惠。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2022-03-04 20:30:10

《四方報》報導，勞動部推出「移工留才久用」政策，除了外籍移工能受惠外，考慮到副學士僑外生在台就業管道有限，因此也被納入此方案，僑外生符合一定薪資、技術門檻即可申請永居。對此，在台念書的東南亞外籍生向《四方報》分享，希望勞動部先改善外籍生在台求職困境，同時開放更多產業類別，以提高誘因。

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根據勞動部計畫，取得台灣高等教育副學士學位以上的僑外生，畢業後初次聘僱月薪3萬元以上、續聘3.3萬元以上，或年總薪資達50萬元以，同時考取技術證照者，即可申請轉換中階技術人力。轉換後在臺工作無工作年限之限制，且連續工作5年、月薪達5萬500元後，即得申請永久居留。不過，開放之產業別有所限制，包括製造業、營造業、海洋漁撈、農業（限外展、農糧）；社福類則開放機構看護工、家庭看護工，或其他經部會指定之國家重點產業。

黃姓越南籍學生表示，政策推出後引發不少身邊朋友討論，由於不同產業的技術證照隸屬各部規定，擔心申請上比較複雜，希望會有統一的窗口及門檻，以簡化流程。此外，「這項政策只有開放幾個產業，其實對於沒有技術專業的學生沒有什麼優惠」。

阮姓越南籍學生表示，政府開放移工申請永居應該蠻有吸引力，讓大家有動力繼續貢獻；不過移工目前薪資低，政策訂的門檻很高，移工是否能順利申請，要看公司雇主願不願意給這個薪資。至於外籍生部分，「白領外籍生本來就有申請永居的機會，目前主要問題出在市場求職機會不多，企業聘請外籍人士手續複雜等困境」。

越南籍鄭姓學生則說，大部分移工來台灣工作本身沒有什麼特別的技術，學歷頂多是高中畢業而已，所以只能做一些比較勞力粗重的工作，非常辛苦，久而久之也會影響到身體健康。「在這種情況下，誰會願意一輩子做苦勞呢？拿到永久居留證又如何，他們還是一樣繼續當移工，根本洗不掉移工的身份。不如忍耐工作幾年，好好存一筆錢帶回家蓋房子、做點生意當小老闆，生活自由自在又有家人陪伴」。

陳姓泰國籍學生點出，身邊外籍生留台意願其實並不是很高，「我身邊的朋友，大部分都選擇回國工作，有些人是想回自己國家發展，有些人雖然想留台灣工作幾年，但因為工作不好找、限制多，要負擔的住宿費和生活費也很高，如果找不到理想的工作，大多還是會選擇回國慢慢發展」。

她表示，外籍學生和僑生想留在台灣工作，只能找一些跟他們國家相關的公司，錄取機會才比較高，但這類型的國際公司並不是很多。「我有一位緬甸的朋友，她在台灣一直找不到工作，只能找在緬甸的台商公司，但這樣的公司不多，最後只能回國」。此外，由於外籍生留台有評點配額制，限制重重，申請需要的文件也很繁複，「要找到一個願意聘請、有能力聘請外籍生的公司就已經很不容易了，每次還要擔心申請文件是否齊全，擔心公司沒辦法申請到工作證，又要重新找一間」。

她說，移工留才政策對移工來說確實是一個新希望，可以不受年限在台灣工作賺錢，因此替他們開心。不過，對於將副學士僑外生納入，她表示不解：「政府把外籍生納入這項政策，或許是為了解決缺工的問題，也讓外籍生有更多的工作選項，但為何勞動部不把外籍生在台工作的限制放寬、改善申請程序就好？」且該政策開放產業有限、選擇不多元，「到頭來好像變成，想留台的外籍生沒辦法找到聘請自己的公司，只能到工廠或家庭去工作」。

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