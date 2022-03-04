移工留才方案4月上路　東南亞外籍生怎麼看？

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃姓越南籍學生表示，政策推出後引發不少身邊朋友討論，由於不同產業的技術證照隸屬各部規定，擔心申請上比較複雜，希望會有統一的窗口及門檻，以簡化流程。此外，「這項政策只有開放幾個產業，其實對於沒有技術專業的學生沒有什麼優惠」。
阮姓越南籍學生表示，政府開放移工申請永居應該蠻有吸引力，讓大家有動力繼續貢獻；不過移工目前薪資低，政策訂的門檻很高，移工是否能順利申請，要看公司雇主願不願意給這個薪資。至於外籍生部分，「白領外籍生本來就有申請永居的機會，目前主要問題出在市場求職機會不多，企業聘請外籍人士手續複雜等困境」。
越南籍鄭姓學生則說，大部分移工來台灣工作本身沒有什麼特別的技術，學歷頂多是高中畢業而已，所以只能做一些比較勞力粗重的工作，非常辛苦，久而久之也會影響到身體健康。「在這種情況下，誰會願意一輩子做苦勞呢？拿到永久居留證又如何，他們還是一樣繼續當移工，根本洗不掉移工的身份。不如忍耐工作幾年，好好存一筆錢帶回家蓋房子、做點生意當小老闆，生活自由自在又有家人陪伴」。
陳姓泰國籍學生點出，身邊外籍生留台意願其實並不是很高，「我身邊的朋友，大部分都選擇回國工作，有些人是想回自己國家發展，有些人雖然想留台灣工作幾年，但因為工作不好找、限制多，要負擔的住宿費和生活費也很高，如果找不到理想的工作，大多還是會選擇回國慢慢發展」。
她表示，外籍學生和僑生想留在台灣工作，只能找一些跟他們國家相關的公司，錄取機會才比較高，但這類型的國際公司並不是很多。「我有一位緬甸的朋友，她在台灣一直找不到工作，只能找在緬甸的台商公司，但這樣的公司不多，最後只能回國」。此外，由於外籍生留台有評點配額制，限制重重，申請需要的文件也很繁複，「要找到一個願意聘請、有能力聘請外籍生的公司就已經很不容易了，每次還要擔心申請文件是否齊全，擔心公司沒辦法申請到工作證，又要重新找一間」。
她說，移工留才政策對移工來說確實是一個新希望，可以不受年限在台灣工作賺錢，因此替他們開心。不過，對於將副學士僑外生納入，她表示不解：「政府把外籍生納入這項政策，或許是為了解決缺工的問題，也讓外籍生有更多的工作選項，但為何勞動部不把外籍生在台工作的限制放寬、改善申請程序就好？」且該政策開放產業有限、選擇不多元，「到頭來好像變成，想留台的外籍生沒辦法找到聘請自己的公司，只能到工廠或家庭去工作」。