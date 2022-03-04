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中職／胡金龍發威！熱身賽敲雙安

▲胡金龍敲雙安。（統一獅提供）
▲胡金龍敲雙安。（統一獅提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-03-04 20:32:25

今天(4日) 統一7-ELEVEN獅在台南球場進行第二場隊內賽，分紅白兩隊進行8局賽事，紅隊由施子謙先發，白隊則是左投江辰晏。在打線安排方面，紅隊先發一到九棒皆在四局下退場，白隊包括施冠宇、郭阜林、謝修銓、邱智呈、羅暐捷及李丞齡打滿全場。林岳平總教練提到，接下來3月8日起開始的6場自辦熱身賽，同樣會以輪替的方式安排打線，主要是希望所有隊員在3月19日官辦熱身賽前調整到位。

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轉戰獅隊的胡金龍，兩場隊內賽都擔任第一棒，上一場3打數沒有安打，今天從江辰晏及潘威倫手中各敲出1支安打。胡金龍說:「因為也很久沒有實戰了，昨天是比較積極去打，找出棒的感覺，今天就比較照自己的節奏去發揮，現在先把當初的感覺跟節奏找回來。」


除了新同學胡金龍外，餅總點名捕手林岱安、一壘手施冠宇跟游擊手謝修銓這兩場隊內賽都打得不錯，其中令他驚艷的是施冠宇，打出去的力道、遠度以及跟球的節奏，是選手裡面較早進入比賽狀態的一位。


今年春訓施冠宇打擊狀況調整得很不錯，他提到:「這幾年育辰教練有跟我講打擊上的細節，像是身體上的運用與保持，今年特別有感。」不只打擊，心態上也所改變，施冠宇分享上次有這種自信感可能是大學，這種感覺好像回到大學時期。


至於在投手方面，施子謙先發2局、投35球，送出1K，沒被敲出安打，只對林子偉投出兩次保送，最快球速142公里。施子謙說:「因為是第一次實戰，就是找到自己好的感覺、好的節奏，享受在當下投球的感覺，盡量不要保送面對打者，現階段就試自己的球種。」接下來施子謙將在9日對中信兄弟的自辦熱身賽先發，餅總將透過這場比賽觀察施子謙對戰的情況，評估是否有機會搶進先發輪值。


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