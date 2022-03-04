T1／沒再被趕出場！早哥轟48分大三元 特攻延長賽退英熊
T1 League新北中信特攻本周主場3連戰，今(4)日先迎戰台灣啤酒英熊，雙方熬戰到延長賽，最後靠著洋將「早哥」厄力延長賽獨攬11分、全場48分「大三元」，以135:127收下2連勝，捍衛聯盟第2名次。
記者鍾東穎/新莊報導
2022-03-04 21:40:55｜2022-03-04 21:41:27
上週英熊蔣淯安先破阿巴西所保持的聯盟本土得分紀錄，結果不到2天，阿巴西再以52分要回紀錄，本周兩人正面交鋒，成為關注焦點。此役也將影響聯盟第2名位置，特攻僅領先0.5場勝差。
雙方前三節你來我往互有領先，英熊靠著搶下2波進攻籃板，加上蓋樂威兩罰俱中，以85:90領先特攻，進入第四節，英熊一度拉開8分領先，不過最後1分半鐘，呂濟而和阿巴西接連轟進三分球，接著厄立兩罰俱中，特攻瞬間反超領先3分。
但是，英雄射手李啟瑋在剩下8.43秒飆進追平三分球，雙方以118平手進入延長賽。延長賽，厄力獨攬11分，帶領特攻打出17:9攻勢，最終以135:127力退英熊。厄力轟下48分13籃板12助攻「大三元」為全場之最。
T1職籃聯盟跟《NOWnews今日新聞》合作，1/28日起在NOWnews官方FB轉播T1所有賽事，帶給球迷收視新選擇，也提供球迷最全方位的新聞資訊。