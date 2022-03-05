名導陳奕仁推「八仙」NFT　五月天阿信搶頭香擁有

我是廣告 請繼續往下閱讀
「八仙」NFT的圖象兼具潮流以及幽默的特性，將東方古老八仙的信仰與現代流行文化符碼結合。日前「仙草影像」發表八仙 NFT 計畫前導片，只見八仙從快速旋轉的辦桌罐頭中冒出來，再仔細一看，八仙手上的法寶神器，變成攝影機、電腦、打板、大聲公等各種影視從業人員的器材，將影視工作者的不同職能與八仙的神通意象結合，代表大家都是凡人，但為了創作不斷修煉，最終都能修得正果。
設計團隊再配合東方文化、時事、網路話題、流行趨勢...為八仙NFT更換造型、背景，翻玩出更多的可能性。例如首次公佈的主視覺是配合華人重要的節慶主題；這兩年全球籠罩在covid-19疫情中，因而發想出八仙們戴口罩、場景加了隔離封鎖線的「全境封鎖」主題。
此外還有夜店風主題、小丑主題、八家將主題、不可以色色主題等，為此陳奕仁導演還去擲筊，跟八仙確認可以用他們的法相來度化世人；魔法學院主題則是讓八仙化身成魔法世界的巫師，每尊八仙臉上都有一個和哈利波特雷同的閃電標誌；而這些主題都會依照八卦卦象（天、地、水、火、雷、風、山、澤）推出八款配色，每尊八仙、每款配色，都只有獨一無二的一尊。
至於超級稀有的限定版，則有「歐陽詢千字文」主題，把故宮中收藏的字畫，變成八仙身上的服裝，未來還計畫以羅浮宮中的藝術品或名畫作為基底創作。「愛情來了」主題的靈感來自電影《賭俠》周星馳被張敏親了滿臉口紅的畫面，八仙的臉上也都印上許多口紅印，據悉該系列在女藝人間詢問度超高，陳奕仁導演笑稱此款NFT可以招桃花！
陳奕仁導演近年作品包括一系列五月天的MV如《頑固》、《成名在望》；蔡依林《怪美的》和S.H.E《十七》、吳青峰《太空人》等。這次他率領「仙草影像」投入NFT市場，選擇以「八仙」為主題，遠因是自己從小在宮廟文化中長大，家族長輩還曾是廟宇的董事：「從小我就覺得這些東西很有意思，但長大過程中，發現這些民間信仰以及宮廟文化其實可以有更多的可能性，我希望把在娛樂以及設計產業中得到的養分以及能量，透過八仙NFT，巧妙地把東西文化揉和在一起。」
首位擁有「八仙」NFT的藝人阿信認為，「八仙8immortals」是圖像精美、意義正面的一套NFT計畫，他為仙草團隊的創作力感到驕傲；陳奕仁導演則表示主唱大人常常跟他在吃宵夜時天南地北地聊，電影、音樂、趨勢...都是他們的話題，這次的「八仙8immortals」也是在深夜食堂聊出來的概念，團隊中的其中一位顧問還是是阿信推薦的。
過去陳奕仁導演的作品，曾多次獲得德國紅點設計獎（Red dot design award）、iF國際設計獎（iF DESIGN AWARD）、泰利獎（Telly Awards）等西方國家肯定，但這一回的「八仙8immortals」，不僅是跟國際友人講述東方文化的好時機，也是與元宇宙年輕世代溝通的最佳橋樑。
「八仙8immortals」首波888尊「八仙」NFT，將自3月6日至8日首發，想要取得購買資格，必須先到「仙草八仙（8immortals）」的Discord擲筊，連獲3個聖筊取得白名單，或是盡力參加社群推廣活動，展現對這個社群的貢獻度跟忠誠度，也有機會取得白名單。（編輯：楊穎軒）