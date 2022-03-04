「最美鬼后」昔齊名王祖賢 60歲女星嫁美國豪門現況曝光
香港第一鬼后王小鳳長相嫵媚、身材火辣，在80年代林正英殭屍片最火紅的時候，她憑《殭屍先生》的艷鬼「董小玉」一炮而紅，齊名王祖賢「最美女鬼」的美譽，甚至在24歲就拿下金像獎影后，1994年她毅然息影，跟隨老公許立信遠赴美國，如今60歲的她保養得宜，日前探訪香港歌手好友呂珊，雙姝合照滿滿回憶殺。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-04 21:58:42｜2022-03-04 22:10:43
王小鳳演藝生涯充滿傳奇色彩，因為出道時殭屍片是票房保證，她一連拍了《艷鬼發狂》、《殭屍先生》、《鬼新娘》等商業片，拍到戲人不分，連走路和說話都有點像鬼，不知是否為了求突破，她在當紅之際還跑去拍全裸寫真，在當年保守的年代掀起一陣轟動。
長相美艷的王小鳳情路坎坷，一生受過不少挫折，1989年她和男友分手，一度放縱自己酗酒抽菸吸毒，所幸後來遇上真命天子、華裔科技界大亨許立信，扭轉悲慘人生，她在1991年嫁給許立信，夫妻倆生下一子。
許立信知名事蹟有二，2002年王小鳳罹患狂躁型憂鬱症，病入膏肓時想殺害老公，許立信不離不棄，砸重金求良醫治療太太，花2年多換回太太健康。2004年他把公司eMachines賣掉，拿出一半利潤分給公司上下140名員工，每人約可分得台幣1700萬元，打響他「絕世好老闆」的名號。