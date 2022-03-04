名家論壇》膝關節／看戲的是傻子，演戲的是瘋子？

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小潘潘飾演一位性情古怪，且信奉方法派演技論到走火入魔的導演。奧斯卡馬丁尼茲則是極度左派的犬儒知識份子型的資深影帝，厭惡資本主義，堅持不拿高薪，不想擁有演員該有的特權。至於安東尼奧班德拉斯剛好與馬丁尼茲相反，飾演一位演技普通，但國際知名度響叮噹，信奉自由派隨興演出，恃寵而驕的跋扈傲慢。
其實光是看這三個人交手就娛樂效果十足，因為方法派演技就是要求演員進入該角色的靈魂，所以必須用各種極端手法，刺激演員與合作夥伴能順利產生化學效應。真實世界中，許多演員為了方法派演技，確實會有矯枉過正的狀況。片中為了凸顯這種荒謬情況，要讓兩兄弟產生信任感還得表現恐懼感，小潘潘要求兩人在重達數公噸的巨石下排練法庭戲，只是想看到他們真實恐懼流露。
片中這類橋段反覆上演，卻不令觀眾覺得煩躁，因為每一次試戲讀劇本，都有各種光怪陸離的匪夷所思設計，最傻眼的大概是要求兩人對女主角接吻，結果搞到最後變成導演親自下來指導。許多誇示效果都凸顯了演藝圈為了追求作品反映人性的真實度，往往不顧道德尺度。放在後MeToo時代來看，自然格外諷刺。
其實最諷刺的，莫過於電影出資方，其實就是一個億萬富豪想要拍電影，好讓自己能夠流芳百世，避免外界日後想起他的時候，只記得他不過就是賺骯髒錢的時代幸運兒。他想證明自己有品味格調，所以要拍最好的電影，才能對仗財富價值。
好笑的是，富豪自認翻拍一部拿下諾貝爾文學獎的小說，理論上就應該是曠世巨作。結果自己只付出心思買下版權，小說內容在說啥他完全不了解。這如同當代資本金錢遊戲一樣，投資標的基本面未必重要，只追求獲利就好。更絕的是小潘潘飾演的導演則強調會用自己風格拍作品，改編文學獎的小說未必會照本宣科。
這不也是當代影視的一種普遍現象，許多改編作品最後只剩下名稱差不多，基本上跟原著已經沒有太大關係。
影片的喜劇基調能讓熟悉影視製作的觀眾感到哭笑不得，兩大男星與小潘潘之間的心機過招，也是娛樂重頭戲。耐人尋味的是，原本信奉各類符號隱喻表現的導演，最後放棄解讀任何符碼，純粹當成完成富豪的請託作品。最後小潘潘對銀幕打破第四道牆的台詞，暗示電影雖然結束了，真正的故事還沒落幕。這段獨白耐人尋味，值得每個人探索解讀。
●作者：膝關節／影評人
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