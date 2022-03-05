網球／Federer仍處於康復階段 恐難在今年溫網前回歸
「瑞士天王」Roger Federer何時能回歸賽場呢？看起來短期間內似乎是不可能的。他的教練兼好友Severin Luthi在接受瑞士媒體《Tages Anzeiger》採訪時直言，他恐怕很難在今年的溫布頓賽場上回歸。
記者黃建霖/綜合報導
2022-03-05 07:29:32
40歲的Federer去年溫網在8強不敵Hubert Hurkacz之後，就一直處於養傷階段，過去兩年動了3次膝蓋手術。雖然他已經確定會出戰今年9月的拉沃盃，但具體的復出計畫卻沒人知曉。
根據Luthi的說法，Federer現在距離復出並不接近，「他仍處於康復階段。他不僅僅只做了超聲波或冰敷等治療措施，還做了更多事情來積極訓練。不但要鍛煉了膝蓋和腿部肌肉，還必須加強整個身體，這是一個真正的恢復鍛煉計劃。」
Luthi透露，Federer現本周才剛剛回到訓練場而已，但只能與妻子Mirka進行擊球訓練。也坦言現階段對後者來說最好的方式，就是慢慢恢復訓練，完全康復後再重回賽場。
至於Federer是否可能趕在6月底進行的溫網復出？Luthi給出悲觀的答案：「我不知道他該如何在溫布頓比賽。我不是那種會說出不可能的人，但我現在無法想像他可以出賽。」