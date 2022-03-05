UBA／政大14連勝收尾，游艾喆、丁恩迪將歸隊連霸添籌碼

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳子威說：「傷兵外援歐力士決賽確定免戰，但傷兵主力外援丁恩迪則已在動，為決賽先暖身，只是短短兩周內能恢復多少，很難評估，且到19日決賽前，政大不會打練習賽，只是一般的正常練球，而少了實戰，丁恩迪效應如何難說。」
但陳子威說，丁恩迪如順利歸隊，應是防守、籃板優先，尤其他如能多抓些籃板，政大對到健行的這個優勢，可望再擴大，當然利多。
他說，前提是準決賽政大得先贏隊史首晉四強小巨蛋嘗鮮的萬能，冠軍賽對手是不是健行，則誰也拿不準，如同政大對萬能雖有信心，卻也不是百分之百穩贏。
至於已連休3場的主控游艾喆，陳子威說，他已無大礙，決賽肯定復出。
大四「神經刀」射手李允傑三分球14投中5飆21分、10籃板，都是UBA生涯新高及首度「雙十」，黃子軒14分、10籃板也「雙十」，張鎮衙11 分。
臺藝吞下3連敗，2勝5敗作收，曹薰襄20分，周日騰11分、10籃板「 雙十」，喬納森12分、黃濬彥11分。
隨著政大7連勝連兩季決賽第1種子後，八強複賽戰績排名底定，健行6勝1敗第二、世新5勝2敗第三，萬能4勝3敗第四。
臺師、義大、臺藝同為2勝5敗且呈互咬，比對戰勝負分後，臺師贏義大13分、輸臺藝1分，正12排第五，義大贏臺藝10分、輸臺師13分，負3排第六，臺藝贏臺師1分、輸義大10分，負9排第七，國體7連敗第八。