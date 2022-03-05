美國、北約拒在烏設禁飛區！警告：會導致歐洲全面開戰
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）3日再向北約（NATO）和歐美喊話，希望能在烏克蘭上空設立禁飛區，並警告若烏克蘭失守，全歐洲都會面臨威脅。對此北約秘書長史騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北約已在增加對烏克蘭的支持，包括制裁俄國及提供武器等，但仍然不能答應設立禁飛區的要求。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-05 09:07:47｜2022-03-05 09:46:24
史騰柏格指出，俄羅斯對烏戰爭違反國際法，有人可能會對拒絕設立禁飛區一事，感到絕望和不解，但站在北約的立場，一旦直接介入烏克蘭戰爭，最終可能會導致歐洲爆發全面的災難性戰爭。
史騰柏格強調，北約並非俄烏衝突的一部分，北約主要的責任是確保衝突不會升級並蔓延到烏克蘭以外的地區，對此北約成員國外長們的意見一致，仍會致力於以外交途徑解決問題，避免情勢繼續升級和誤判。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也認為，北約的性質屬於防衞同盟，若實施禁飛區，意味著北約將需要派機飛往烏克蘭領空，擊落禁飛區內的俄羅斯戰機，但美國總統拜登（Joe Biden）已明確表示不會與俄羅斯開戰，因此美國會做的就是持續與盟友合作，增強烏克蘭自保的能力。
不過，布林肯也提到，北約不主動尋求衝突的發生，但若衝突自動找上門，北約亦已準備就緒。
對此澤倫斯基則痛批，北約明知免不了會有新的襲擊和傷亡，還刻意決定不關閉烏克蘭空域，為俄軍攻擊烏克蘭平民繼續「開綠燈」，要為接下來死去的人民負責。