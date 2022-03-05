俄烏戰事投資外冷內熱 本土資金挺台股、投信連買23日
俄烏戰爭訊息衝擊全球市場，連帶影響台股投資情緒，本週五（4日）加權指數開低收低，下跌197.88點，跌幅1.1%，收在17736.52點，本週週漲幅0.48%，上漲84.34點，平均日成交金額3470.02億元。值得注意的是，投信法人連續買超台股天數已推進至23天，期間買超台股達602.23億元，法人預期戰事短線仍將影響投資情緒，待戰火平息、市場消化俄烏戰爭的短線干擾後，有望再啟漲勢。
記者許家禎/台北報導
2022-03-05 09:20:50
三大法人方面，本週明顯呈現「外冷內熱」，本土法人聯手力挺台股，外資則站在賣方，本週外資自台股提款634.22億元，相對地，自營商買超28.38億元，投信法人更是持續回補台股86.77億元，三大法人合計賣超台股519.07億元。值得注意的是，投信法人連續買超台股天數已推進至23天，期間買超台股達602.23億元，今年來買超台股金額更累計至668.38億元。
PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股近期受到俄烏戰爭牽動，加上市場在等待FOMC會議結果以及美國2月CPI等數據，震盪加劇，本週三大指數僅有傳產族群表現較為亮眼，電子與金融指數週雙雙走跌，目前台股以守代攻的走勢機率較高，由於俄烏戰爭目前尚未看到停火跡象，預期短線仍將影響投資情緒，待戰火平息、市場消化俄烏戰爭的短線干擾後，有望再啟漲勢。
葉獻文表示，雖然近期台股多頭熄火，但透過短期利空事件來測試台股能否維持在前波低點之上，反而可視為很好的機會點，只要戰火不演變為全球大混戰，即不會對GDP造成影響，對台股的影響僅為信心面；惟全球戰事導致外資近期多站在賣方，龍頭權值股更是外資主要賣超標的，因此晶圓代工大廠近期股價表現相對大盤弱勢。
葉獻文認為，台股企業獲利成長等良好基本面並未改變，且部分個股股價經過近期的拉回，反而凸顯台股高殖利率優勢，目前台股殖利率約4%左右水準，高於亞洲鄰近國家股市，配合台灣景氣、台股企業獲利等基本面優勢，即使遇到短暫下跌也有利於吸引逢低買盤進場。
葉獻文分析，具有基本面、能見度、成長性的族群與個股，仍將是市場資金追逐的標的，建議選股可聚焦半導體、電子零組件，以及能受惠預期漲價的景氣循環類股，特別值得注意的是，今年伺服器產業受惠缺料逐漸收斂，預期整體出貨量將逐季提升，年成長性有望挑戰雙位數的亮眼表現。