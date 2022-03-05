周杰倫早預言俄烏戰爭！「18年前MV」被挖出 網朝聖全跪
俄烏戰爭從二月底正式爆發，俄羅斯大規模發起入侵行動，至目前為止雙方談判仍舊沒有達到共識，有國家使用經濟制裁政策、也有許多知名人物出面呼籲俄羅斯停戰，引發國際間關注。而近日，就有網友發現，周杰倫在18年前曾經發行過一首歌，歌詞與MV的情境和現在俄烏衝突不謀而合，再度掀起話題。
編輯中心/綜合報導
2022-03-05 09:25:00
周杰倫在2004年時發行第五張國語專輯《七里香》，專輯中收錄一首名為《止戰之殤》的歌曲，歌詞當中幾句話巧妙的說中目前俄烏衝突的現況，包括「恐懼刻在孩子們臉上，麥田已倒向戰車經過的方向」、「農夫被燒毀土地跟村莊終於拿起槍」、「惡夜燃燭光天破息戰亂，殤歌傳千里家鄉平饑荒」、「是否醒來有麵包當早餐，再喝碗熱湯」等等。
而值得一提的是，當年周杰倫在拍攝此MV時，還特別遠赴曾經遭受戰爭波及的俄羅斯都市海參威，MV中拍攝多位金髮碧眼的童星演繹戰爭發生時，人民的恐慌神情，以及根本不知道外面發生什麼事情的徬徨，搭配歌詞唱出，完全呈現戰爭下民眾的無奈。
如今俄烏衝突仍未停歇，該MV又被網友朝聖，不少人留言直呼「原來這首歌18年了啊.....願戰爭早日結束」、「願俄烏都早日回歸和平」、「這不只是藝術了……竟然變現實，百姓苦不堪言」、「我整個雞皮疙瘩，為什麼歌詞這麼符合烏克蘭，現在的戰火無情」、「恐懼刻在孩子們臉上.....麥田已倒向戰車經過的方向，太貼切了」、「戰爭爆發時，第一時間就想到周董的這首歌，歌詞道盡了戰爭的殘酷無情，希望戰爭趕快結束，天佑烏克蘭」、「當年到俄羅斯取景拍攝，如今俄烏衝突再現，周董真的是先知....只希望戰爭快平息」。（編輯：張嘉哲）