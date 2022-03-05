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小S興奮坐等卻「慘遭79萬人放鳥」　突驚覺強迫症發作

▲小S遭79萬人放鳥，突發覺強迫症發作。（圖／小S臉書）
▲小S遭79萬人放鳥，突發覺強迫症發作。（圖／小S臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-03-05 09:38:08｜2022-03-05 10:22:40

小S（徐熙娣）回歸螢光幕後掀起回憶殺之外，也製造不少話題，繼網路節目《熙娣想聊》後，又接下電視節目《小姐不熙娣》主持棒，近日更暌違7年以歌手「elephant DEE」的身分推出新專輯。小S日前和大家分享新作品的喜悅，卻因臉腫問題被指撞臉陳文茜，昨（3）日又透露粉絲見面會慘被79萬人放鳥，讓她突然發現自己的強迫症。

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▲小S臉太腫被指有陳文茜的味道。（圖／小S YouTube）
▲小S臉太腫被指有陳文茜的味道。（圖／小S YouTube）
小S近來舉行線上直播活動，原本期待與粉絲見面的她，沒想到原先數據顯示有80萬人報名參加，當天卻僅有8000人履行承諾上線，瞬間被79萬又2000人放鳥，讓小S不禁直呼：「其他人是有報名強迫症嗎？只想報名，沒有要參與？」話鋒一轉，又幽默地替粉絲圓場：「我懂，因為我也有強迫症！看看我多漂亮，有的時候是角度的問題，不要再問我『腫麼了』，煩死了。」

▲小S擺出各種「國際巨星」的姿勢。（圖／小S臉書）
▲小S擺出各種「國際巨星」的姿勢。（圖／小S臉書）
只見小S以一身花洋裝亮相，紮起丸子頭戴上粉色髮夾，墨鏡、耳環和項鍊都相當搶眼，並擺出各種「國際巨星」的姿ㄜ勢，相較於昨天曝光的影片，小S在這系列的照片中，臉型、下巴確實稍微尖了一些，還有網友誤把她認成女兒：「我以為看到許老三。」


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