俄烏開戰！台灣援助烏克蘭27噸物資 在波蘭完成捐贈儀式
俄烏戰火仍延燒，台灣日前運首批27噸援助烏克蘭的藥品及醫療器材人道物資，已經送抵波蘭，4日在波蘭首都華沙舉行捐贈儀式，由駐波蘭代表陳龍錦大使代表我國政府將該批物資交予波蘭政府戰略儲備署（Governmental Strategic Reserves Agency, RARS）協助轉運烏方使用。
編輯中心/綜合報導
2022-03-05 10:16:59
2月28台灣深夜緊急啟運首批對烏克蘭援助的醫療人道物資飛往德國法蘭克福機場，外交部上午發布新聞稿指出，物資已順利運達，並完成捐贈儀式，由波蘭政府戰略儲備署（Governmental Strategic Reserves Agency）協助轉運。
外交部表示，中華民國台灣政府身為國際社會民主陣營的一員，並秉持「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，對烏克蘭進行人道救援，據聯合國難民署（UNHCR）的估計，過去一週已有超過100萬烏克蘭人民因為戰爭爆發，湧入鄰近的波蘭、斯洛伐克等歐洲國家避難。
外交部指出，我國政府將持續與理念相近國家合作，並結合民間慈善力量，發揮人道互助精神，共同協助烏克蘭人民度過難關，早日重建家園，恢復正常平靜的生活。（編輯：孫唯容）