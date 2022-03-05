去當哈利波特吧！俄停售火箭引擎給美　嗆：用掃帚飛上去

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羅戈津聲稱，自1990年代以來，俄羅斯共向美國交付了122台RD-180引擎，其中98台已用於為安特拉斯（Atlas）運載火箭提供動力。
除了停售引擎，俄國還將停止提供維修服務，給之前交付美國的火箭引擎；羅戈津並補充說，美國現在仍有24台引擎缺乏俄羅斯的技術援助。
另據科技媒體《The Verge》報導，俄國此舉主要會影響美國2大企業，一為波音與洛克希德馬丁合資成立的聯合發射聯盟（ULA），二為定期替NASA運送物資到國際太空站的諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman），整體影響不算太大，只是可能會改變將貨物送上國際太空站的方式。
也有許多國外民眾在推特相關貼文下方留言，諷刺道：「沒問題，我們也不想用俄羅斯的科技」、「別擔心，馬斯克和SpaceX會解決的」、「也許這樣更好，現在這種時候，我們也不信任俄國的火箭或引擎」、「我們不知道原來SpaceX的獵鷹9號運載火箭是掃帚來著」。
先前羅戈津也曾在推特上譴責美方對俄羅斯實施制裁，恐將導致國際太空站（ISS）失能，脫離軌道墜毀地球，不排除會掉落在歐美的領土，對此美國太空總署（NASA）並未回應，反倒是馬斯克在羅戈津的推文下貼了張印有「Space X」字樣的圖片，表達就算沒了俄羅斯、Space X也能幫忙的意思，令不少網友莞爾。