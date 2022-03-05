許藍方被勸「別當小S身旁傻角」 冷回：很抱歉讓你失望
「性學博士」許藍方外貌出眾，時常透過影片大聊性話題，不過她去年因爆出介入一名已婚醫師家庭，被冠上小三臭名。事件告一個段落後，許藍方近日因擔任小S（徐熙娣）節目《小姐不熙娣》的固定班底，再次掀起不少話題，原以為能順利重返幕前，卻被網友苦勸不要在小S旁邊當「傻角」，對此，許藍方也親自回應。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-05 12:02:00
許藍方昨（4）日曬出3張工作美照，正能量寫下：「過好每天，做好自己。」怎料卻有一名網友直接開酸：「不適合妳，真的很討厭妳在小S節目的露出。」許藍方則大器回應：「那就不要看有我的集數不就好了？沒必要討厭傷身！」該名網友又接著解釋：「可能我文字敘述有問題，我不喜歡妳在S當傻角（很多片段）。」許藍方也無奈地說：「了解，但那真的是我的一部分，不是人設也不是假裝，就是我有時候真的滿白痴，很抱歉讓您失望。那您還是先不要看好了！」
粉絲看到此段對話後，紛紛上前鼓勵許藍方，認為就算是博士，仍有傻的一面，很有趣也很可愛，表示「專業」和「私下」其實是兩回事，而許藍方則相當認同：「的確是這樣，太常在一個領域裡鑽研，會忽略很多生活、社會應該注意的人事與社交。」