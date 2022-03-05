2022清明掃墓吉日？提前祭祖別鐵齒：一表看懂這天不能拜
今年清明節是4月5日，是掃墓的重要節日，民眾紛紛於此時返鄉祭祖，幾乎成為全民運動。由於清明節常落在連續假期，4月2日至4月5日是4天連假，屆時將湧現大量人潮、交通塞爆，除了不喜歡塞車，也考量到群聚風險，近年民眾都會「分流」，提前祭祖避開高峰。但掃墓也要看日子嗎？命理專家楊登嵙列出3大提醒，《NOWnews今日新聞》整理一表看懂2022清明掃墓吉日。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-05 10:29:59
■靈骨塔祭祖要看日子嗎？
現在大多是將先人遺骸火化，骨灰甕入靈骨塔，因此不用鋤草補土。如果是去靈骨塔祭拜先人，提前掃墓不必擇日，隨時想去就去，但最好在下午3點前。
■哪些掃墓狀況要看日子？
若有以下7種狀況，應挑吉日並留意注意事項。
1、要鋤草，甚至要將小灌木連根拔除。
2、墳上的泥土沖刷流失，要補充泥土。
3、墳墓有龜裂現象，要攜帶水泥填補維修。
4、先人骨灰要進塔。
5、先人遺骸要下葬。
6、先人遺骸要撿骨。
7、骨灰甕因地震或其他原因移位，必須要歸位。
■2022清明掃墓吉日怎麼看？
以「3月8日，沖屬虎49歲，坐南向北不宜」來舉例，如果要3月8日當天去掃墓，但前往的親人有屬虎49歲，或是墳墓是坐南向北，就要改其他日期。至於單純祭拜的靈骨塔位，沒有要動工、動土，隨時都能去，但要避免下午3點後才去祭拜，拜完天都黑了，陰氣較重。