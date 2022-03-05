這麼佛心！珍奶、咖啡50元有找 「店家位置」驚呆全場
隨著物價飛漲，雞排，珍珠奶茶雖然貴為台灣飲食指標，但許多店家也撐不住直線上漲。但在近日，有位外送員就路過一間飲料店，意外發現一杯珍奶、椰果奶茶都只要30元，最貴的咖啡品項也不超過60元，而且如此佛心的價格竟然就出現在台北市，立刻掀起眾人討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-05 11:24:02
臉書社團「外送員的奇聞怪事」，有外送員PO出照片表示，他在台北市街頭送餐時，意外看到有間掛上紅布條「珍奶30，椰果奶茶30」的飲料店，結果一走進去光顧，徹底傻住，「想不到台北市還能有這麼低價的飲料！馬上買了一杯椰果奶茶壓壓驚」。可以從該店家的菜單上看到，每一項價格幾乎都在40~20元之間，就連最貴的義式研磨咖啡系列，最貴的也不超過60元，就能喝到焦糖瑪奇朵、焦糖卡布奇諾、焦糖拿鐵。
貼文曝光後，不少同行紛紛留言「所以那些連鎖店賺真大」、「30元，五六年前coco的價格了」、「一定沒有租金壓力，台北市租金更嚇人」、「真的便宜佛心價，我工作的店飲料價格是他們的四倍吧～」、「這是十年前的價格吧」。
有熟識的網友留言解釋，這間業者僅老闆夫婦經營而已，而且沒有請其他的員工，味道也很OK，「這家超便宜的，就老闆+老闆娘兩個人在經營…在地優秀店家」、「我常常就是一次買五杯回家，放冰箱慢慢喝」、「店是租的啦…關鍵是兩點，一是旁邊有學校，二是沒有請員工」。（編輯：詹鎰睿）