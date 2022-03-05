拍照就有錢？JKF女郎嘆「收入不穩」 揭唯一致勝關鍵
男性娛樂品牌JKF這次3月的封面照，邀請第三屆JKF百大女郎前5名得獎者同框大解放，五美齊聚一堂，其中奪得后冠的為「台版安雅泰勒喬伊」 啾啾，亞軍、季軍分別是「最凶武器」安希和季軍優寶，而在網路上頗具知名度的「暗黑版李毓芬」香菱，則是跌出前3，不過仍以第4名緊追在後，第5名則是凱蒂老師，而香菱也在受訪時，坦言模特兒這一行，其實收入非常不穩定，凱蒂老師也說必須長久經營，才能繼續發展下去。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-05 14:06:00
被問到外界都認為模特兒行業很好賺，只要拍拍照就能有高收入，香菱笑說：「JKF女郎的頭銜的確能快速擁有高知名度和流量，但模特兒行業還是不穩定，像自己會把賺來的錢投資開店，目前除了有經營一間咖啡店，還有協助管理行銷一家餐酒館，光這2家店就忙到爆炸，但我很享受忙碌的感覺。」
透過這次封面拍攝，5位女郎各自分享其入行經歷與參賽過程，身為JKF最主要代言人的啾啾，表示會不負眾望地示範真實力：「感謝我的啾娃大軍，名次對我來說真的不是那麼重要，做到最好問心無愧才是，拍攝封面時感覺特別愉快，有一群辣妹陪我工作，時間真的過比較快。」
凱蒂老師也分享：「真的沒有大家想得輕鬆，通常我都是自己開車工作，大包小包前往拍攝現場，身為工作狂的我，過年也是將拍攝接滿，為了回饋粉絲還自己拍攝賀卡寫真，我覺得這一行必須長久經營，否則收入其實非常不穩定。」