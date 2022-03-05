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新制教召首梯桃園山腳國小報到　防疫措施不馬虎

▲新制教召首梯桃園山腳國小報到，受召員必須先量測體溫，再實施快篩。(圖／記者呂炯昌攝，2022.03.05)
▲新制教召首梯桃園山腳國小報到，受召員必須先量測體溫，再實施快篩。(圖／記者呂炯昌攝，2022.03.05)

記者呂炯昌／桃園報導

2022-03-05 12:22:40｜2022-03-05 12:49:43

為強化後備戰力，國防部推動14天新制教育召集，首梯400餘名受召人員今 (5)日上午在桃園市蘆竹區山腳國小報到，參謀總長陳寶餘上將更到場視導。

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陸軍206旅步3營「新制教育召集訓練」今日展開，接獲「教召令」的召員，上午召員前往桃園市山腳國小的召集事務所執行報到手續，首先完成體溫量測與人身消毒作業，在領取資料袋後，每位召員必須實施快篩檢測，確認身體狀況安全無虞後，進行身分認證、安全檢查、專長鑑定，以及分發個人裝備等項目，完成報到程序。

陸軍206旅三營營長張裕勝中校表示，本次教召貫徹就地動員、就地作戰原則，選員以戶籍地後備官兵為主，本次教召實施五階段教育訓練，包括召員報到編成、專長複訓、編制武器射擊與連以下戰鬥教練、營戰備任務訓練、裝備保養收繳與解召，希望透過這次教召能夠提升受召員的戰技與戰力，今日預計報告400餘員。

陸勤部軍醫處整備科科長李孟函上校表示，依據中央流行疫情指揮中心與國防部防疫規定進行快篩，並按照生活指引社交距離間隔室內1.5公尺、室外1公尺進行訓練，在行軍部分也是依照指揮中心規定辦理，每天也提供1片口罩，一共14片，同時每人提供酒精消毒落實防疫規定。

李孟函表示，教召前已先進行連訪調查健康狀況，為保持社交距離在野外宿營帳篷一組也由10個人減少為4人，若有確診會儘速送醫，並協請地方政府進行疫調。教召報到時會做第一次快篩，一周後進行第二次快篩。

▲新制14天教召首梯桃園山腳國小報到。(圖／記者呂炯昌攝，2022.03.05)
▲新制14天教召首梯桃園山腳國小報到。(圖／記者呂炯昌攝，2022.03.05)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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