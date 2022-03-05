新制教召首梯桃園山腳國小報到　防疫措施不馬虎

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陸軍206旅三營營長張裕勝中校表示，本次教召貫徹就地動員、就地作戰原則，選員以戶籍地後備官兵為主，本次教召實施五階段教育訓練，包括召員報到編成、專長複訓、編制武器射擊與連以下戰鬥教練、營戰備任務訓練、裝備保養收繳與解召，希望透過這次教召能夠提升受召員的戰技與戰力，今日預計報告400餘員。
陸勤部軍醫處整備科科長李孟函上校表示，依據中央流行疫情指揮中心與國防部防疫規定進行快篩，並按照生活指引社交距離間隔室內1.5公尺、室外1公尺進行訓練，在行軍部分也是依照指揮中心規定辦理，每天也提供1片口罩，一共14片，同時每人提供酒精消毒落實防疫規定。
李孟函表示，教召前已先進行連訪調查健康狀況，為保持社交距離在野外宿營帳篷一組也由10個人減少為4人，若有確診會儘速送醫，並協請地方政府進行疫調。教召報到時會做第一次快篩，一周後進行第二次快篩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。