COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

專家估香港「15%人口」已染疫　港女地鐵散播病毒挨揍

▲香港第5波新冠肺炎疫情嚴峻，專家估算恐有15%的人口已感染。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港第5波新冠肺炎疫情嚴峻，專家估算恐有15%的人口已感染。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-05 12:02:26

香港第5波新冠肺炎疫情嚴峻，單日新增確診人數持續攀升，香港政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌5日於電台節目表示，估計全港約有15%人口已經染疫，病例數在未來一段時間裡應該只會繼續增加，而不會減少。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合香港媒體報導，許樹昌表示，香港近日對多座大廈進行大動作圍封強檢，發現陽性比例高達10%至20%，由此推算全香港恐怕已有15%的人口染疫，每日的確診數字必定會持續上升。此外，據流行病學專家做的數學模型推算，香港的疫情將於本月中旬達到高峰，有可能持續一段時間，會如何發展仍需觀察。

許樹昌又指出，將所有新冠患者集中於1間醫院的方法未必可行，而且目前公立醫院已將大部分病房轉為接收新冠病人，只剩少數病房能處理非新冠患者，建議私人醫院可協助治療非新冠病人，好讓公立醫院能空出多一點床位。

許樹昌認為，一般不會在疫情最高峰時才推行「全民強檢」等相關措施，最理想的時機應是疫情初期，這樣才能快速、有效截斷傳播鏈，只是現在香港的疫情已完全爆發，加上沒有足夠隔離設施，清零的難度很高，興建再多隔離設施都不夠，因為就算有「10萬8萬」個床位，全民強檢找到的患者，必定遠遠超過這個數字。

在疫情的威脅下，香港社會也發生一些不平靜的現象。東鐵線九龍塘站4日上午傳出有女子惡意阻擋車門關起，還拉下口罩，將口水鼻涕等穢物抹在車廂、車門上，引起在場乘客不滿。警方調查後發現，該名女子事前曾於車廂內被指控沒戴好口罩，還激動的講電話、噴口水，導致車內乘客不滿而發生爭執，甚至有4名男女向女子拳打腳踢後逃去，現已將案件列作襲擊案調查。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您認為台灣目前是否缺電？

您認為台灣目前是否缺電？

繼續作答
即時
推薦閱讀