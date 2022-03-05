專家估香港「15%人口」已染疫　港女地鐵散播病毒挨揍

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許樹昌又指出，將所有新冠患者集中於1間醫院的方法未必可行，而且目前公立醫院已將大部分病房轉為接收新冠病人，只剩少數病房能處理非新冠患者，建議私人醫院可協助治療非新冠病人，好讓公立醫院能空出多一點床位。
許樹昌認為，一般不會在疫情最高峰時才推行「全民強檢」等相關措施，最理想的時機應是疫情初期，這樣才能快速、有效截斷傳播鏈，只是現在香港的疫情已完全爆發，加上沒有足夠隔離設施，清零的難度很高，興建再多隔離設施都不夠，因為就算有「10萬8萬」個床位，全民強檢找到的患者，必定遠遠超過這個數字。
在疫情的威脅下，香港社會也發生一些不平靜的現象。東鐵線九龍塘站4日上午傳出有女子惡意阻擋車門關起，還拉下口罩，將口水鼻涕等穢物抹在車廂、車門上，引起在場乘客不滿。警方調查後發現，該名女子事前曾於車廂內被指控沒戴好口罩，還激動的講電話、噴口水，導致車內乘客不滿而發生爭執，甚至有4名男女向女子拳打腳踢後逃去，現已將案件列作襲擊案調查。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。